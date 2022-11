Betrunkener schlägt Autospiegel ab

Ludwigshafen (ots) – Am 11.11.2022 schlug ein betrunkener 44-Jähriger an einem geparkten Auto den Außenspiegel ab. Nachdem die Polizei erschien, verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten derartig verbal aggressiv, so dass er gefesselt werden musste. Der Mann wälzte sich anschließend auf dem Boden und schrie grundlos immer lauter umher.

Aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung und seines Verhaltens, wurde er zu seiner eigenen Sicherheit einem Krankenhaus zugeführt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Diebstahl von hochwertigen Pedelecs

Ludwigshafen-Niederfeld (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten von Donnerstag 10.11.2022 um 12:00 Uhr auf Samstag 12.11.2022 gegen 11:00 Uhr, zwei hochwertige Pedelecs vom Grundstück des Geschädigten in der Nachtigallstraße.

Die beiden Pedelecs, im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro, waren auf dem Grundstück des Anwesens gegen Wegnahme besonders gesichert.

Sachdienliche Hinweise insbesondere hinsichtlich auffälligen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tatörtlichkeit nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

PKW landet im Gleisbett

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Samstagmorgen 12.11.2022 gegen 00:30h befuhr ein PKW die Bleichstraße in Richtung Mundenheimer Straße. Dabei geriet der Fahrer auf die parallel verlaufenden Gleise der Straßenbahn. Nach ca. 50 Meter endete die Fahrt, da der PKW sind im Gleisbett festfuhr. Hintergrund dürfte die Alkoholisierung des 53-jährigen Fahrers von über 2 Promille gewesen sein.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem PKW entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und einen Abschleppdienst geborgen werden.