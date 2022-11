Ausgebüxtes Pferd

Annweiler am Trifels (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag 12.11.2022 ein freilaufendes Pferd auf der Zufahrtsstraße zur Burg. Das Tier konnte durch die eingesetzten Beamten neben der Fahrbahn friedlich grasend festgestellt werden.

Es ließ sich zurück zur nahe gelegenen Koppel führen, wo auch der Grund für dessen Freigang festgestellt werden konnte. Ein Stück des Elektrozauns war gerissen und konnte provisorisch geflickt werden. Die Halterin wurde informiert und nahm sich der fachmännischen Reparatur des Zauns an.

Einbruch während Martinsumzug

Sankt Martin (ots) – Während des Martinsumzuges kam es in einem Einfamilienhaus in Feldrandlage in Sankt Martin zu einem Einbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich in das Anwesen und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich über das angrenzende Feld.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Herxheim (ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Offenbach und Herxheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter PKW überholte kurz nach Ortsausgang Herxheim zwei andere PKWs, obwohl ihm ein Radfahrer entgegen fuhr.

Da der Platz nicht ausreichte, um vor dem überholten PKW wieder einzuscheren, drängte der Verursacher den Radfahrer von der Fahrbahn ab, welcher sich im Straßengraben überschlug. Der 70-jährige aus der Verbandsgemeinde Herxheim verletzte sich glücklicherweise hierbei nur leicht. Das verursachende Fahrzeug flüchtete umgehend von der Unfallstelle.

Zeugen konnten dieses als kleineren dunklen PKW, möglicherweise einen Toyota Yaris, mit KA-Kennzeichen beschreiben. Weitere Zeugenhinweise werden dankend unter Tel: 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Diebstahl von Scheibenwischblättern

Edenkoben (ots) – In der Tatzeit von Freitag 11.11.2022 um 17:00 Uhr bis Samstag 12.11.2022 um 11:20 Uhr, wurden an einem PKW die Wischblätter entwendet. Durch das gewaltsame Entfernen der Wischblätter wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der PKW der 47-jährigen Geschädigten aus Edenkoben stand während dem genannten Tatzeitraum auf dem Kirchbergplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 melden.

Unfall mit leicht verletztem Autofahrer

Freimersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es Donnerstag 10.11.2022, 19.39 Uhr, im Bereich der Kreuzung L507/L540. Ein 66-jähriger Autofahrer übersah ein Stoppschild und kollidierte mit einem Fahrzeug eines bevorrechtigten 23-Jährigen.

Durch die Kollision erlitt dieser leichte Verletzungen im Lenden- und Kopfbereich. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 5.000 Euro.

Nach Unfall weitergefahren

Barbelroth (ots) – In der Zeit vom 07.11. bis 12.11.22 wurde ein in der Mittelstraße abgestellter PKW der Marke Kia, Farbe Grau/Silber durch ein anderes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt. Hierbei wurde die vordere Stoßstange der Fahrerseite eingedrückt/verschürft.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 EUR.Der Verantwortliche kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340.

Unfallverursacher gesucht

Edenkoben (ots) – Am Samstag 12.11.2022, zwischen 20-21:08 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Mozartstraße in Edenkoben. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW am hinteren rechten Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 melden.