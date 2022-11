Verletzter Schwan gerettet (siehe Foto)

Mainz (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 meldeten Spaziergänger einen verletzten Schwan im Zollhafen Mainz. Die Wasserschutzpolizei Mainz übernahm den Einsatz. Zusammen mit der Berufsfeuerwehr konnte der Schwan nach kurzer Suche gefunden werden. Er hatte Angelhaken im Schnabel und im Hals.

Durch den beherzten Einsatz der beteiligten Einsatzkräfte konnte der Schwan schnell eingefangen werden. Er ist jetzt auf dem Weg in eine Tierklinik. Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sind eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Kreis Mainz-Bingen

Verkündung des närrischen Grundgesetzes

Mainz-Innenstadt (ots) – Seit 10:00 Uhr morgens war die Mainzer Polizei im Innenstadtbereich im Einsatz. In der Spitze war der Schillerplatz mit ca. 7.500 Narrhalesen gut gefüllt, die alle ausgelassen und weitestgehend friedlich feierten.

Bis zum späten Nachmittag mussten die eingesetzten Kräfte nur selten einschreiten, Anlass waren Körperverletzungen und Beleidigungen sowie strafrechtlich nicht relevante verbale Auseinandersetzungen und Streitigkeiten.

Nach Ende der Veranstaltung auf dem Schillerplatz um 18:00 Uhr, wanderten zahlreiche Besucher in die Lokalitäten in der Mainzer Altstadt ab. Insgesamt kam es zu zu einer einstelligen Zahl an Straftaten, darunter 5 Körperverletzungsdelikten. Neben Präsenz und Fußstreifen, war die Mainzer Polizei auch im Rahmen von Verkehrsmaßnahmen im Einsatz.

Versammlungen in Bingen

Bingen (ots) – Am 12.11.2022 fanden in Bingen im Zeitraum von 14-17:00 Uhr mehrere Versammlungen statt. In diesem Zusammenhang führte die Polizeidirektion Bad Kreuznach Einsatzmaßnahmen in Bingen durch.

Im Verlauf der Versammlungen kam es vorübergehend zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs im Bereich der Innenstadt Bingen. Die Versammlungen verliefen ohne besondere Störungen.

Körperverletzung z.Nt. eines 62-Jährigen in Bingen

Bingen (ots) – Am Freitag 11.11.2022 gegen 16:00 Uhr kommt es in der Saarlandstraße in Bingen zur Mitteilung über einen verletzten 62-Jährigen nahe der dortigen Bushaltestelle. Bei Befragung des 62-jährigen Geschädigten wird mitgeteilt, dass dieser von 2 unbekannten Jugendlichen ohne Anlass geschlagen und/oder geschubst worden sei. Hierbei soll er auch zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Zu einer Aushändigung des geforderten Geldes kam es jedoch nicht.

Durch die Einwirkung auf den 62-Jährigen erlitt dieser eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen an beiden Händen. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme ist der Geschädigte deutlich alkoholisiert und kann die Tat nur bruchstückhaft wiedergeben.

Die Polizeiinspektion Bingen bittet nun um Mithilfe bei der Sachverhaltsklärung durch Augenzeugen. Bei sachdienlichen Hinweisen bitten wir um Mitteilung an die Polizeiinspektion Bingen 06721-905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Mommenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen 11.11.2022 um 22:00 Uhr und dem 12.11.2022 um 10:00 Uhr kam es in Mommenheim in der Straße Auf dem Erbesgarten zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades. Der Geschädigte hatte seinen Roller der Marke Yamaha am Abend noch vor seinem Haus mittels Lenkradschloss gesichert stehen gesehen.

Am nächsten Morgen war der schwarze Roller nicht mehr auffindbar. Sollte in der Nacht diesbezüglich etwas Verdächtiges festgestellt worden sein, bitte die Polizei Oppenheim um eine Kontaktaufnahme.