Verstoß gegen das Waffengesetz

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen 04:00 Uhr, wurde, in Hochdorf-Assenheim, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnte, durch die aufmerksamen Polizeibeamten, ein Pistolenmagazin im Fußraum festgestellt und im weiteren Verlauf eine scharfe Schusswaffe, griffbereit unter dem Sitz, aufgefunden werden.

Im Anschluss wurden bei dem 56-jährigen Fahrer des Fahrzeuges, welcher zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Diese führten zum Auffinden von weiteren Schusswaffen und Munition.

Da der Beschuldigte nicht über erforderliche Berechtigungen verfügte, wurden die Gegenstände sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Räuberische Erpressung unter Kindern

Heuchelheim (ots) – Am Nachmittag des 10.11.2022 kam es an einer Bushaltestelle in Heuchelheim zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 10-jährigen Jungen. Durch seinen 13-jährigen Mitschüler wurde der Geschädigte aus dem Bus geschubst und aufgefordert ihm sein Handy auszuhändigen. Hierdurch stürzte der Geschädigte und verletzte sich leicht.

Im Anschluss würgte der 13-Jährige den am Boden liegenden Geschädigten, bis eine Passantin eingriff und die beiden Parteien voneinander trennte. Der 13-Jährige entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit.

Die Personalien der Passantin stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Passantin, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsdelikt über whats App durch angebliche Tochter

Neuhofen (ots) – Am Freitag 11.11.2022, beanzeigte ein Ehepaar einen Betrugsversuch über whats App durch ihre angebliche Tochter. Hierbei gaben sich Betrüger als die Tochter des Ehepaars aus und gaben an, dass ihr Handy defekt sei und sie auf Grund dessen eine neue Telefonnummer habe, über welche im weiteren Verlauf kommuniziert wurde.

Im Folgenden wurde das Ehepaar gebeten ihrer Tochter einen Geldbetrag zu überweisen. Dass dies nicht zu Stande kam, ist einem technischen Problem bei der Überweisung, sowie einer aufmerksamen Bankangestellten zu verdanken. Die Polizei rät in Fällen wie diesem, wachsam zu bleiben und den Angehörigen vorab telefonisch oder persönlich zu kontaktieren um das Anliegen auf Wahrheit überprüfen zu können.

Betrugsdelikt durch angebliche Microsoft Mitarbeiter

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Freitag 11.11.2022 wurde bekannt, dass sich am Vortag ein angeblicher Mitarbeiter der Fa. Microsoft bei dem Anzeigeerstatter per Telefon gemeldet hat. Über geschickte Gesprächsführung in einem sehr lange andauernden Gespräch, wurde der Geschädigte dazu gebracht sich in seinem Onlinebanking anzumelden und mehrere TAN’s an den Betrüger mitzuteilen.

Dies bemerkte der Anzeigeerstatter leider zu spät, sodass ihm hierdurch ein finanzieller Schaden im unteren 4-stelligen Bereich entstanden ist. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang niemals persönliche Bankdaten, Kennwörter oder andere Zugangsdaten am Telefon preis zu geben.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 12.11.2022 auf den 13.11.2022 wird der Polizei Frankenthal ein schlangenlinienfahrender Radfahrer in Bobenheim-Roxheim gemeldet. Der besagte Radfahrer konnte in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von 1,32 Promille. Im Anschluss wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.