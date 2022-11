Betrunken und ohne Führerschein verunfallt

B272/Zeiskam (ots) – Zeugen beobachteten am Samstag 12.11.2022 um 02 Uhr wie ein Auto auf der B272 in Höhe Zeiskam verunfallte. Der Fahrzeugführer, der in Richtung Schwegenheim unterwegs war, sei nach dem Unfall aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in eine angrenzende Hecke gesprungen, wo er nun liegen würde.

Die Beamten konnten den Mann etwa 300 Meter von der Unfallstelle in einem Gebüsch feststellen. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unfallflucht – An geparktem Auto hängen geblieben

Schwegenheim (ots) – Zeugen beobachteten am Samstag 12.11.2022 gegen 12:35 Uhr einen weißen Kombi, der in der Hauptstraße in Höhe der Einmündung Scherrngasse an einem geparkten Fahrzeug hängen blieb und einfach weiterfuhr. Die aufnehmenden Beamten konnten vor Ort das schwarze Gehäuse eines rechten Außenspiegels des Verursachers feststellen.

Wer hat zum Unfallzeitpunkt relevante Beobachtungen gemacht? Wem ist ein weißer Kombi mit fehlendem schwarzen Spiegelgehäuse aufgefallen? Hinweise an die Polizei in Germersheim 07274/9580.

Kennzeichen entwendet

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag demontierten unbekannte Täter beide Kennzeichen eines Im Tulpengarten abgestellten Fahrzeugs und entwendeten diese. Wer hat verdächtige Feststellung im Tatzeitraum gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Germersheim 07274/9580.

In Wohnhaus eingebrochen

Kuhardt (ots) – Am Samstag 12.11.2022 zwischen 18-21 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt? Hinweise bitte an die Polizei in Germersheim 07274/9580.

Zigarettenautomaten gesprengt

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 12.11.2022 sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Stadion. Der Automat wurde hierdurch stark beschädigt, blieb allerdings soweit intakt, dass die Täter offensichtlich nicht an dessen Inhalt gelangten.

Wer hat verdächtige Feststellungen in der Tatnacht gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Germersheim 07274/9580.

Nach Parkrempler auf Einkauf verzichtet

Wörth (ots) – Am Freitag 11.11.2022 gegen 09:30 Uhr, parkte ein Kunde der Firma ALDI Wörth auf deren Parkplatz ein. Beim Versuch seinen Pkw in eine der dortigen Parkbuchten zu rangieren, touchierte er allerdings einen daneben geparkten weißen Audi.

Anhand der Überwachungskameras konnte bislang ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine dunkle Limousine handelte. Weiter war mittels der Aufzeichnungen festzustellen, dass der Fahrer nach dem Zusammenstoß zumindest kurz ausstieg, dann es wohl aber doch vorzog auf seinen Einkauf zu verzichten, wieder in sein Fahrzeug einstieg und sich mit diesem unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

Bekifft Durchfahrtsverbot befahren

Bellheim (ots) – Das Durchfahrtsverbot in der Oberwiesenstraße wurde am Freitag 11.11.2022 überwacht. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten um 11:15 Uhr bei einem 47-jährigen Autofahrer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.