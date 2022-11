Verkehrskontrollen in Speyer

Speyer (ots) – Am Freitag 11.11.2022 führte die Polizeiinspektion Speyer, zusammen mit Kräften der umliegenden Dienststellen, Verkehrskontrollen am Parkplatz des Naturfreundehaus durch. Hier wurde ein besonderes Augenmerk auf eine der Hauptunfallursachen gelegt:

Das Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Ziel der konzentrierten Aktion war neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten insbesondere die Prävention und mithin die Sensibilisierung für Gefahren im Straßenverkehr.

Zwischen 13:30-21:00 Uhr wurden insgesamt 214 Fahrzeuge kontrolliert. In 5 Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet.

Bei 12 Fahrzeugen konnten illegale Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Denken Sie dran, insbesondere Veränderungen von Reifen, Felgen und Fahrwerk können sich bei unsachgemäßer Ausführung negativ auf das Fahr- und Bremsverhalten auswirken. Durch einen nicht sachgemäßen und abgenommenen Einbau, kann das Fahrzeug unkontrollierbar werden und es im schlimmsten Fall kann es zu schweren Verkehrsunfällen kommen. Dadurch gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere. Ein PKW musste auf Grund der Veränderungen an PKW von der Polizei sichergestellt werden.

8 weitere PKW-Fahrende kamen der Gurtpflicht nicht nach. 7 Fahrzeugführer führten nicht die erforderlichen Dokumente wie Führerschein oder Fahrzeugschein mit, weitere 11 konnten keinen Verbandskasten, Warndreieck oder die Warnweste vorzeigen. Dazu kommen 2 Ladungsverstöße und eine Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Speyer machte sich auch in diesem Einsatz bemerkbar. Bereits in der Dämmerung wurde die Kontrollstelle von der Feuerwehr ausgeleuchtet.

Die Polizei erreichte im Rahmen der Verkehrskontrollen vielfach eine Erhöhung des Gefahrenbewusstseins bei Verkehrsteilnehmenden und leistete hiermit einen positiven Beitrag zur Steigerung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Versuchter Einbruch

Speyer (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es am 11.11.2022 zwischen 17:40-21:30 Uhr in der Kämmererstraße in Speyer. Hier versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen und eine Wohnungstür aufzuhebeln. Auf Grund der guten Beschaffenheit der Tür scheiterte dies jedoch.

Gerade jetzt spielt die dunkle Jahreszeit den Einbrechern in die Hände. Sie gehen meistens den Weg des geringsten Widerstands und nutzen günstige Gelegenheiten wie beispielsweise schlecht gesicherte Türen oder Fenster. Tipps zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne.

Verkehrskontrollen führen zu mehreren Strafverfahren

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 13.11.2022 wurde von der Polizei Speyer mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnte durch eine Streife ein Fiat Ducato festgestellt werden, welcher in der Wormser Landstraße in Speyer offensichtlich zu schnell unterwegs war.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Grund schnell ermittelt werden: Der 41-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und pustete 1,6 Promille. Der Führerschein des Speyrers wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Auch mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss ein 40-jähriger Opel Fahrer rechnen. Auch er fiel den Beamten auf Grund mehrerer offensichtlicher Fahrfehler auf der B9 auf.

Auch hier war der Grund schnell gefunden: 2,76 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurde nun neben der Trunkenheit im Verkehr noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In einem dritten Fall wurde ein 41-jähriger Ford Fahrer aus Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier stand schnell fest: Der Fahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Aber nicht nur der Urintest verhärtete den Verdacht des Konsums auf Cannabis, sondern auch die Fahrerlaubnis des Fahrers war nicht gültig. Somit wurde neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach der Blutprobe konnte der Fahrer die Dienststelle wieder verlassen.

Fahndung nach falschen Polizeibeamten

Speyer (ots) – Am 13.11.2022 kam es gegen 00:30 Uhr zu einem merkwürdigen Vorfall in der Waldseer Straße in Speyer. Nach ersten Erkenntnissen versuchten zwei Insassen eines VW Golfs einen Motorradfahrer zu kontrollieren. Hierzu schalteten die Personen, vermutlich mittels Mobiltelefon, “Blaulicht” und einen Schriftzug “Stopp Polizei” ein. Anschließend wollten die beiden Täter eine Verkehrskontrolle mit dem Motorradfahrer durchzuführen.

Gegen die beiden Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nun werden weitere Ermittlungen getätigt, um die Identität der beiden Personen zu klären. Falls Sie Hinweise auf die Täter geben können, melden Sie sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per

E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.