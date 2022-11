Worms

Brand in Mehrparteienhaus

Worms (ots) – Am Samstag, den 12.11.2022, gegen 01:10 Uhr wurde über die Feuerwehr Worms ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Gaustraße in Worms gemeldet. Der Brand entstand in der Küche der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die Feuerwehr konnte beim Betreten der Wohnung der schlafende Bewohner festgestellt und aus der Wohnung evakuiert werden.

Auf Grund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation wurde er zwecks weiterer medizinischer Behandlung ins Klinikum Worms verbracht. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Gaustraße vorübergehend für den Straßenverkehr gesperrt.

Kreis Alzey-Worms

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Alzey (ots) – Zu einem Enkeltrickbetrug zum Nachteil einer 65 jährigen Dame aus dem Landkreis Mainz-Bingen kam es am 29.10.2022. Hierbei kontaktierte der angebliche Sohn die Dame über den Messangerdienst WhatsApp und bat sie, unter Schilderung einer Legende, um eine Geldüberweisung. Dabei wurden insgesamt 2.162 Euro überwiesen.

Nach 2 Wochen fiel der Betrug, durch Kontaktaufnahme mit dem eigentlichen Sohn, auf. Da es sich hierbei um eine gängige Betrugsmasche handelt, bittet die Polizei um gebotene Vorsicht bei Geldaufforderungen über Telekommunikationsmittel.