Bewusstlos vor Laternenmast gefahren

Feuerwehr Bad Kreuznach (AJ) – Ein PKW fuhr am 12.11.2022 gegen 23:45 Uhr frontal gegen einen Laternenmast, weil die Fahrerin während der Fahrt das Bewusstsein verlor. Sie wurde bereits vom Rettungsdienst im Rettungswagen versorgt. Der Unfall geschah in der Rheingrafenstr. oberhalb der Franziska-Puricelli-Str.

Die angerückten Kräfte sicherten zunächst mit der Polizei die Einsatzstelle in dem der betroffene Straßenabschnitt für den Verkehr gesperrt wurde und leuchteten mit einem Lichtmast die Einsatzstelle aus.

Betriebsmittel traten aus dem Fahrzeug… Ölbindemittel wurde auf die ausgelaufenen Betriebsmittel aufgetragen, damit sich diese nicht straßenabwärts weiter ausbreiten konnten. Mit einem hydraulischen Spreizer wurde die Motorhaube geöffnet, um die Batterie abzuklemmen.

Der Laternenmast war abgeknickt und hing in einem Baum. Der Laternenmast wurde von Mitarbeitern der Stadtwerke stromlos geschaltet und dann von den Wehrleuten mit einem Trennschleifer abgetrennt und auf den Gehweg gelegt.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Ein Mitarbeiter des Bauhofs kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Der Einsatz konnte nach 1:45 Std.beendet werden.

Meldung der Polizei:

(ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheingrafenstraße in Bad Kreuznach bei dem eine PKW-Fahrerin gegen eine Straßenlaterne fuhr. Die 68-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Kreuznach befuhr die o.g. Straße mit ihrem Renault Captur in Richtung Kuhberg, als sie plötzlich das Bewusstsein verlor, nach rechts von der Straße abkam, über den Bordstein fuhr und schließlich mit einer dortigen Straßenlaterne kollidierte.

Die Straßenlaterne war derart beschädigt, dass diese von einem Mitarbeiter der Stadtwerke abgeklemmt und von der Feuerwehr abgetrennt werden musste. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und die Airbags wurden ausgelöst. Das Fahrzeug dürfte vor dem Unfall einen Wert von ca. 20.000-25.000 Euro gehabt haben.

Die Verursacherin erlitt eine Brustkorbprellung und wurde ins Krankenhaus verbracht. Es ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Medikamentenmissbrauch. Die Ursache des plötzlichen Bewusstseinsverlusts ist unbekannt.

Täter in U-Haft nach Tötungsdelikt

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 11.11.2022, wurde ein 73-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Bad Kreuznach aufgefunden. Erste Ermittlungen führten zur Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde am heutigen Tag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kommissariats 11 in Mainz.

Wohnungseinbruch

Bad Kreuznach (ots) – Bereits am Donnerstag 10.11.2022 in der Zeit von 15.10-18.20 Uhr kam es während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Dr.-Wener-Forßmann-Straße in Bad Kreuznach. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür zur Einliegerwohnung auf und gelangten so in das Haus.

In dem Anwesen durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten Schmuck, anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dr.-Wener-Forßmann-Straße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?