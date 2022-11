Beim wenden mit Straßenbahn kollidiert – 5 leicht verletzte Fahrgäste

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Porsche Fahrer den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke. In Höhe der Hans-Böckler-Straße wollte er infolge eines Rückstaus, trotz eines ausgewiesenen Wendeverbots, auf die Gegenfahrbahnen wenden. Hier übersah der 41-Jährige eine in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 1 und kollidierte mit dieser.

Der Straßenbahnfahrer konnte die Kollision trotz einer sofortig eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht verhindern. Dadurch kamen in der Straßenbahn insgesamt 5 19- bis 58-jährige Fahrgäste zu Fall und verletzten sich leicht. 2 der Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung in eine Mannheimer Klinik verbracht.

Am Pkw des Unfallverursachers, der unverletzt blieb, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Friedrichsrings und Kurpfalzbrücke zu mittleren Beeinträchtigungen des Straßenbahn- und Fahrzeugverkehrs.

Einbruchserie in hochwertige Fahrzeuge

Mannheim-Ilvesheim (ots) – Gleich 5 BMW wurden in der Nacht vom 11.11. auf den 12.11.2022 von bislang unbekannten Tätern in Ilvesheim aufgebrochen. Die Täter bauten die Airbags, Lenkräder und Navigationssysteme aus und entkamen unerkannt. Der Diebstahlschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag.

In einem Fall wurde eine komplett maskierte Person bei der Tatausführung von einer Videokamera erfasst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Einbruch in der Ihringer Straße

Mannheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Ihringer Straße war Freitag 11.11.2022, zu einem noch unbekannten Zeitpunkt vor 17.55 Uhr, das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Der oder die Täter hebelten zunächst die rückseitig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. Im Innern durchsuchten die Täter sämtliche Räume wie auch Behältnisse, entwendeten ca. 900 Euro Bargeld und diversen Schmuck im Wert von ca. 4.000 Euro.

Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Autofahrer beschädigt Hoftor

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kam es in der Straße “Langer Schlag” zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 80-jähriger Audi-Fahrer ersten Ermittlungen zufolge beim Wenden das Gas mit der Bremse verwechselte. Der Mann fuhr daraufhin frontal in das Hoftor eines Wohnhauses. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um kurz nach 09 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Opel die Dammstraße, also er auf Höhe der Draisstraße in das Heck eines 36-jährigen Skoda-Fahrers fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was der 62-Jährige zu spät erkannte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf einen davor wartenden Ford aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.