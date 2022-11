Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Weinheim (ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet ein Verkehrsunfall mit dem ÖPNV. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wendete verbotswidrig mit seinem Opel Insignia, im Bereich der Mannheimer Straße/Werderstraße über dem Gleisbereich und übersah, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand jedoch nur ein Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Zu größeren Ausfallzeiten des Straßenbahnverkehrs kam es nicht.

Brand in der Garage eines Lebensmitteldiscounters

Laudenbach (ots) – Zu einem Brand in der Garage eines Lebensmitteldiscounters im Südring in Laudenbach kam es am Sonntag 12.11.2022 kurz vor Mitternacht. Ein Anwohner bemerkte Flammen und Rauch, die aus der halb geöffneten Garage drangen. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die Brandursache ist bislang unklar, eine Selbstentzündung der in Brand geratenen Plastikflaschen kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Eurobetrag geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Sinsheim/B39/B202 (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 kurz nach 11.30 Uhr, an der Kreuzung der B 292/B 39 in Sinsheim, ein Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw. Hierbei kollidierten ein Audi und ein BMW im Kreuzungsbereich. Dabei wurden die 4 Insassen des Pkw-Audi und die 2 Insassen des Pkw-BMW leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg. Hierzu werden Zeugen des Verkehrsunfalles gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621-174-4111, in Verbindung zu setzten.