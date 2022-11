Sachbeschädigung bei der Universität Heidelberg

Heidelberg (ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen ca. 19:30 Uhr ereignete sich in der Uni-Heidelberg, beim Institut für Geowissenschaften, ein Sachbeschädigungsdelikt. Hier wurde auf der Südseite des Institutes eine Scheibe eingeworfen. Durch einen aufmerksamen Mitteiler konnte eine Personengruppe von ca. 5 jugendlichen Personen erkannt werden, welche in Richtung des Heidelberger Zoos davonrannten.

Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt. Das Polizeirevier HD-Nord ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 06221/45690 beim Polizeirevier HD-Nord zu melden.

Aufmerksamer Anwohner verscheucht Einbrecher

Heidelberg-Südstadt (ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen 02.50 Uhr, hörte ein Anwohner der Römerstraße wie 3 Personen massiv am Tor der dortigen Tiefgarage rüttelten. Im weiteren Verlauf gelang es den Tätern das Tor zu öffnen und die Tiefgarage zu betreten.

Dort wurden sie durch den Anwohner gestellt und flüchteten in Richtung Kirschgartenstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

Alle drei Personen waren männlich, etwa 20-25 Jahre alt, schwarz gekleidet und trugen schwarze Maskierungen. Sie führten eine große schwarze Sporttasche mit.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den gesuchten Personen geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-34180 bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Jugendliche Randalierer beschädigen mehrere Fahrzeuge

Weinheim (ots) – Am späten Freitagabend, gegen 23.55 Uhr, beobachtete ein Zeugen zwei Jugendliche die im Birkenweg, im Multring und im Käsackerweg insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge beschädigten.

Die beiden Jugendlichen konnten durch eine Polizeistreife festgestellt werden und wurden an Betreuungspersonen übergeben. Der entstanden Sachschaden wird bislang auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heidelberg/Wieblingen (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen, in Abwesenheit der Eigentümer, am Freitag 11.11.2022 in der Zeit von 15.20-17.30 Uhr, in ein im Sandwingert gelegenes Einfamilienhaus ein. Hier brachen der oder die Unbekannten die rückseitig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Anwesens.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus den Wohnräumen diverser Silber- und Goldschmuck entwendet. Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden geben, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel: 06221/34180, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Übermüdet am Steuer in Fahrbahnteiler gefahren

Heidelberg/A656 (ots) – Am Samstag 12.11.2022 gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger mit seinem Toyota die A656 von Mannheim kommend in Richtung Heidelberg. Am Autobahnkreuz Heidelberg kam er aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Fahrbahnteiler. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug angehoben, prallte auf die dahinter befindliche Leitplanke und kam auf der Fahrzeugseite zum liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung mussten Teile der Fahrbahn für etwa 40 Minuten gesperrt werden.