Kreis Bergstraße

Einkaufsmarkt in Vollbrand – Millionenschaden

Lautertal (ots) – Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehren dauern aktuell noch an. Durch das Feuer wurde das Gebäude des Einkaufsmarktes komplett zerstört, der zu erwartende Gesamtschaden dürfte laut einer Verantwortlichen des Marktes mehrere Millionen Euro betragen.

Zu der Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittler der Polizei werden frühestens im Laufe des heutigen Sonntages den Brandort begehen können.

Die Vollsperrung der B 47 wird aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen vermutlich noch geraume Zeit anhalten.

Erstmeldung:

(ots) – Am frühen Sonntagmorgen 13.11.2022 wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße um 01.55 Uhr ein Brand in der Nibelungenstraße in Lautern gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Einkaufsmarkt in Vollbrand steht, die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot mit den Löscharbeiten befasst, die B 47 ist aus diesem Grund derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Raub mit Elektroschocker auf Rewe-Markt

Zwingenberg (ots) – Am Freitagabend 11.11.2022 fand ein Raubüberfall auf den Rewe-Markt in Zwingenberg statt. Zwei unbekannte Täter betraten gegen 21:36 Uhr den Verkaufsraum. Sie waren mit Clownsmasken und roten Perücken verkleidet und führten Elektroschocker in Form von Schusswaffen mit sich. Ein Täter forderte eine Kassiererin auf die Kasse zu öffnen.

Da dies der Kassiererin nicht möglich war, setzte der Täter den Elektroschocker ein und verletzte die Kassiererin leicht. Eine weitere hinzukommende Angestellte konnte die Kasse öffnen. Der Täter entnahm mehrere Hundert Euro. Anschließend flohen die beiden Täter mit einem Mercedes (mutmaßlich C-Klasse Limousine) mit ausländischen Kennzeichen in Richtung Berliner Ring.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Ca. 20 Jahre alt, etwa 180-190 cm groß, breiter gebaut, blonde, helle, kurze Haare, ca. 5 cm, schwarze Bomberjacke, darunter möglicherweise buntes Oberteil/T-Shirt, schwarze Jogginghose, Nike-Air Schuhe, schwarz-weiß, ziemlich abgetragen.

Täter 2: Ca. 20 Jahre alt, etwas 170- 175 cm groß, Dreitagebart, braune, kurze Haare, ca. 5 cm, schwarze Winterjacke, schwarze Jogginghose, weißer Streifen auf beiden Seiten.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 10 der PD Bergstraße geführt. Zeugen, welche die Tat beobachtet oder die flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06161/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim-Bauschheim (ots) – Am Sonntag 13.11.2022 kam es gegen 09.30 Uhr an einem Vereinsgelände im Alten Mainzer Weg im Rüsselsheimer Ortsteil Bauschheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer verlor hier die Kontrolle über seinen PKW und beschädigte in der Folge die Umzäunung des Geländes.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Bei dem flüchtigen Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen SUV handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

