Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Illegal den Elektroschrott entsorgt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 12.11.2022, wurde die Polizeiinspektion Neustadt auf einen teilweise gefüllten Gefrier- und einen Kühlschrank in der Johann-Casimir-Straße in Neustadt aufmerksam gemacht. Nach den bisherigen Ermittlungen dürften die beiden Gegenstände in der Nacht vom 11.11.2022 auf den 12.11.2022 dort abgestellt worden sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet.

Sollte es Zeugen geben, welche zur Identifizierung der Person/en beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

Neustadt: Angebliche Spendensammlung für die Tafel

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 12.11.2022, wurde die Polizeiinspektion Neustadt in den Mittagsstunden durch Passanten darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Innenstadt Personen angeblich für die Tafel Rosen verkaufen würden. Die gemeldeten Rosenverkäuferinnen konnten durch die Beamten in der Innenstadt nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Neustadt weist an dieser Stelle daraufhin, dass etwaige Spendensammlungen immer kritisch hinterfragt werden sollten und eine mögliche Betrugsmasche nicht immer ausgeschlossen werden kann.

Sollte es weitere Zeugen geben, welche zur Identifizierung der Person beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

Neustadt: Widerstand geleistet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Widerstand geleistet hat am Sonntag den 13.11.2022 ein 27-Jähriger in einer Gaststätte in Neustadt. Der Polizeiinspektion Neustadt wurden gegen 02:15 Uhr zwei Personen gemeldet, welche die Gaststätte aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht betreten durften. Als die Beamten vor Ort eintrafen und die Personalien der Personen feststellen wollten, tat der 27-Jährige seinen Unmut über diese Maßnahme kund. Im weiteren Verlauf wollte dieser die Personalienfeststellung seines Freundes stören, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Letztlich musste der Aggressor gefesselt werden. Hiergegen leistete dieser Widerstand, weshalb ein sog. „Taser“ eingesetzt werden musste. Der 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und eine Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde zum Zwecke des Strafverfahrens durch eine Ärztin Blut entnommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Neustadt: Einen Joint geraucht…

Neustadt/Weinstraße (ots) – Einen Joint geraucht hat am Donnerstag Abend ein 22-Jähriger aus Neustadt laut eigenen Angaben, welcher am 11.11.2022 (Freitag) um 13:30 Uhr in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schleißen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der junge Mann räumte hiernach ein, dass er gestern Abend einen Joint geraucht hat. Diesem wurde abschließend eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter wurde dem Vater des 22-Jährigen übergeben.

Den Neustadter erwarten nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):