Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Frau fährt betrunken in den Straßengraben

Grünstadt (ots) – Am Freitagabend, 11.11.2022, kam eine 62-jährige Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Heuchelheim und Dirmstein wegen zu hoher Geschwindigkeit an einer Einmündung von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Da es auf der Seite lag, konnte die Fahrerin das Auto nicht über die Fahrertür verlassen. Sie konnte glücklicherweise unverletzt von Ersthelfern durch die Beifahrertür aus dem Auto befreit werden. Die Polizei stellte starken Alkoholgeruch bei der Dame fest, sie war allerdings zu betrunken, um einen Alkoholtest selbstständig auszuführen. Neben einer Blutprobe wurde der Frau daher der Führerschein abgenommen.

Grünstadt: Kontrolle im Reiseverkehr – Weiterfahrt eines Busses nach Paris untersagt

Grünstadt (ots) – Am 11.11.2022, gegen 06 Uhr, meldete sich ein besorgter Bürger bei der Polizeiautobahnstation. Er teilte uns mit, dass sich ein Bekannter bei ihm gemeldet habe. Dieser sei bereits seit drei Tagen ohne Unterbrechungen in einem Reisebus unterwegs und sorge sich nun um seine Sicherheit.

Der besagte ausländische Reisebus konnte von einem Team der Autobahnpolizei auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern festgestellt werden. Am Maxi-Autohof in Grünstadt wurde der Bus angehalten. In dem Bus saßen insgesamt 74 Personen, 71 Fahrgäste und drei Fahrer. Die Personen erklärten, dass sie im Ausland gestartet waren und nun auf der Durchreise in Richtung Paris und Lissabon seien. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen zwei Fahrgäste Haftbefehle bestanden. Eine 40-jährige Frau konnte die Geldstrafe in Höhe von 500 Euro nicht zahlen, weshalb sie im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Gegen einen 21-jährigen Mann bestand eine Fahndung wegen illegalem Aufenthalt zur Abschiebung. Dieser wurde zur Überstellung ans Ausländeramt vom kommunalen Vollzugsdienst Grünstadt übernommen.

Bei der Kontrolle der Fahrer des Reisebusses wurde feststellt, dass diese nicht über die notwendige Genehmigung für Fahrten im Linienverkehr verfügen. Tatsächlich war der Bus bereits seit Mittwoch nonstop unterwegs. Die Fahrer hatten demnach die notwendigen Ruhepausen nicht eingehalten. Auf den Fahrerkarten waren jedoch angebliche Pausen dokumentiert. Gegen die Fahrer und den Busunternehmen wurden in der Folge ein Strafverfahren wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Sozialvorschriften und Fahren ohne Linienverkehrslizenz eigeleitet.

Die Weiterfahrt des Busses wurde untersagt. Diese kann nur gestattet werden, wenn die Bus-Firma die notwenige Lizenz vorlegt.

Grünstadt: Unfall gebaut – Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis kassiert

Grünstadt (ots) – Am 10.11.22 um 14:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kolpingstraße, bei dem ein 35 Jahre alter LKW-Fahrer rückwärts auf einen Pkw auffuhr, der von einer 32 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Zuvor waren die beiden Verkehrsunfallbeteiligten hintereinander her in Richtung Kirchheimer Straße gefahren. Der 35-jährige wollte wenden und setzte daher zurück und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Führerschein des 35-jährigen gefälscht ist, der Mann also keine Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechend wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

Kindenheim: Versuchter Einbruch

Kindenheim (ots) – Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde gestern ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße gemeldet. Die Bewohner stellten Beschädigungen an der Haustür fest, die den Verdacht begründen, dass unbekannte Täter versuchten, diese aufhebeln wollten. Der Tatzeitraum lässt sich von 09.11.22, 21:55 Uhr, bis 10.11.22, 12 Uhr, eingrenzen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter/n geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) zu melden.

Haßloch: Fahrraddieb überführt

Haßloch (ots) – Durch eine Streife der Bereitschaftspolizei wurde am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer auf dem Bahnhofsvorplatz kontrolliert. Bei der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades stellten die Beamten fest, dass dieses als gestohlen gemeldet war. Über die Herkunft machte der 24-jährige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, zweifelhafte Angaben. Das Rad wurde sichergestellt und wird seinem rechtmäßigen Besitzer wieder zugeführt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls.

Haßloch: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Haßloch (ots) – Ein 24-jähriger Haßlocher hatte am Donnerstagnachmittag kein Glück als er in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch in eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet. Die Beamten stellten nämlich fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Seinen PKW musste er folglich stehen lassen und ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

