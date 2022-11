Neustadt: Weihnachtsmarkt der Kunigunde vom 21. November bis 22. Dezember 2022

Neustadt an der Weinstraße – Im Herzen der Deutschen Weinstraße, in Neustadt an der Weinstraße, entfalten die diesjährigen Adventstage einen ganz besonderen Zauber. Einen Zauber der großen Gefühle und der großen vorweihnachtlichen Traditionen, der duftenden Genuss- und der leuchtenden Erlebnis-Welten.

Die Sehnsucht der Menschen nach den klassischen, vorweihnachtlichen Traditionen, nach einem friedvollen Miteinander, nach dem, was die Menschen in ihrer Region verbindet und was sie so sehr lieben und schätzen – nie zuvor in den letzten Jahrzehnten war diese Sehnsucht wohl so groß wie in diesen Tagen.

Es dürfte deshalb nicht überraschen, wenn Neustadt an der Weinstraße, die Stadt des Weines und der Demokratie, im Advent 2022 zum Sehnsuchtsziel all derer wird, die Freude und Sinnlichkeit suchen statt Hektik, Regional-Authentisches statt globalen Kommerz.

Kunigunde Kirchner, die allgegenwärtige Legendenfigur der Stadt, leiht dem einzigartigen Weihnachtsmarkt der Kunigunde ihren Namen.

Auf dem historischen Marktplatz sind vom 21.11. bis 22.12.2022 die pfälzischen Advents-Traditionen erlebbar. Zusätzlich verwandeln sich der Innenhof des Rathauses und der romantische Hof der nahe gelegenen Vizedomei an den vier Advents-Wochenenden in einen duftenden Open-Air-Markt voller regionaler Genüsse aus der Pfalz und aus renommierten kulinarischen Partnerregionen der Stadt wie z.B. aus Venetien oder dem Südburgund.

Weihnachtsmarkt der Kunigunde in Neustadt an der Weinstraße (Foto: Jochen Heim)

Ein XXL-Adventskalender der Poesie und Fantasie

Bundesweit, gar international machte die Stadt in den Adventstagen 2019 auf sich aufmerksam, als erstmals die 24 Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss der Rathausfront zu einem XXL-Adventskalender der Künste erstrahlten.

Zur Premiere hatten Mitglieder des Kunstvereins Neustadt die Motive gestaltet. Im Folgejahr zierten Motive des berühmten Illustrators, Kinderbuchautoren und Schriftstellers Janosch die Fenster. 2021 waren es Bilder der international gefeierten Pop Art-Ikone James Rizzi. Und in diesem Jahr setzt die überaus beliebte und populäre Kinderbuch-Illustratorin Annette Swoboda diese kurze, aber beeindruckende Adventshistorie fort. Täglich ab 18.00 Uhr wird an den Adventstagen ein Fenster neu beleuchtet. Erstmals begleitet wird diese Zeremonie von kleinen Darbietungen unter Federführung der Neustadter Schauspielgruppe.

Die Illustratorin Annette Swoboda wuchs in Lützelsachsen an der Bergstraße auf. Heute lebt sie mit ihrer Familie auf einem Hof in der friesischen Wehde.

Am 9. Dezember will sie nach Neustadt an der Weinstraße kommen, zur Eröffnung ihrer Ausstellung (9.12.-8.1.) in der Villa Böhm. Es ist die erste Einzelausstellung mit Original- Kunstwerken der Künstlerin. Künstlerischer Leiter der Ausstellung und des Adventskalenders ist Neustadts Kulturbotschafter Gerhard Hofmann. Peer Ziegler, Graphikdesigner aus Neustadt und gemeinsamer Freund von Hofmann und Swoboda, stellte den Kontakt her und initiierte damit den diesjährigen Kalender und die Ausstellung.

Ohne das große Engagement der Bürgerstiftung lebenswerte Stadt Neustadt wäre der einzigartige XXL-Adventskalender nicht zustande gekommen. So ist der Kalender auch 2022 ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung in Kooperation mit der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH – und wird maßgeblich unterstützt durch lokale Betriebe und Sponsoren.

Und vor dem Saalbau geht es geht winterlich-sportlich weiter…

Seit dem 4. November und bis zum 8. Januar 2023 hat vor dem Saalbau auch wieder Forlanis Eisvergnügen geöffnet. Auf der überdachten Eisfläche drehen die Eisläufer ihre Runden. Ab 18.00 Uhr gibt es montags zusätzlich Eisstockschießen. Und im Winterdorf mit Almhütte können sich alle Sportbegeisterten wieder aufwärmen und mit Advents-Köstlichkeiten stärken. Selbst Fußballfans kommen vor dem Saalbau auf ihre Kosten, da hier die Spiele der Fußball-WM gezeigt werden. Nicht nur das Wetter schlägt in diesen Zeiten seine Kapriolen…

Eisbahn in Neustadt an der Weinstraße mit Saalbaukulisse (Foto: Armin Huck)

Annette Swobodas Geschichten passen gut zur Geschichte dieser Stadt

„Unseren Kindern, die heute 16 und 19 Jahre alt sind, haben früher mein Mann und ich immer Geschichten vorgelesen, erzählt Annette Swoboda. „Das waren oft bekannte Märchen oder Geschichten aus berühmten Kinderbüchern, aber manchmal auch Geschichten, die sich mein Mann, ein Architekt, und ich selbst ausgedacht haben.“

Wie gut passt auch diese Geschichte zum Advent in Neustadt an der Weinstraße, wo Traditionelles und Regionales ein großartiges Comeback feiern. Und wo auf so entspannte Weise ein friedvolles und nicht minder genussreiches Miteinander gepflegt werden. Ein Miteinander, das, ganz im Sinne der Adventsbotschaft, von einem großen Respekt für alle Mitmenschen geprägt ist. Und das damit auch überzeugend an die große demokratische Tradition dieser Stadt anknüpfen kann.

Exklusiver Geschenke-Tipp:

Im Tourist-Büro, Hetzelplatz 1, gibt es zum Flaschenpreis von 12.00 € eine auf 999 Exemplare limitierte Riesling- Sonderedition der Heim ́schen Privat-Sektkellerei. Jede Flasche ist nummeriert und mit einem liebevoll gestalteten Motiv der Künstlerin Annette Swoboda etikettiert. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Projekten der Bürgerstiftung zugute.

