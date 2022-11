Exhibitionisten entblößen sich vor Kindern

Kaiserslautern (ots) – Ein 62-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag vor einem 13-jährigen Mädchen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Der 62-Jährige folgte dem Mädchen in einen Laden in der Danziger Straße. Dort entblößte er sich und manipulierte an seinem Glied. Das Mädchen flüchtete sich zu ihrem Vater, der die Polizei rief. Der Mann wurde von weiteren Zeugen in dem Laden festgehalten, bis die Beamten eintrafen. Sie nahmen den 62-Jährigen mit zur Dienststelle. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Ein weiterer Mann ist der Polizei ebenfalls am Donnerstag gemeldet worden. Er hatte sich vor zwei zwölfjährigen Jungen in der Slevogtstraße entblößt. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet, die den 52-jährigen Mann aufforderte, sein Handeln zu unterlassen. Was dieser aber ignorierte. Die zwei Jungen erzählten den Vorfall ihren Eltern, die dann die Polizei riefen. Der 52-Jährige wurde ebenfalls erkennungsdienstlich behandelt. Auch er muss mit einem Strafverfahren rechnen. |elz

Trio attackiert 14-Jährigen

Kaiserslautern (ots) – Drei Jugendliche stehen im Verdacht am Donnerstag in der Bahnhofstraße einen 14-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert zu haben. Der Junge kam mit zwei Begleitern aus Richtung des Hauptbahnhofs, als ihn das Trio gemeinschaftlich angriff. Sie verletzten den 14-Jährigen leicht, dann suchten die Verdächtigen das Weite.

Hintergrund der Tat könnten Streitigkeiten zwischen dem 14-Jährigen und einem der Jugendlichen sein. Die Polizei hat jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die jungen Männer eingeleitet. |erf

Unfall beim Fahrspurwechsel – Fahrerin leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag im Opelkreisel ist eine 27-Jährige leicht verletzt worden. Ihr Auto drehte sich nach einer Kollision mit einem Lkw um die eigene Achse und kam im Gegenverkehr der Merkurstraße zum Stehen. Der Lastwagenfahrer hatte die Autofahrerin beim Spurwechsel übersehen.

Beide wollten vom Opelkreisel in die Merkurstraße einbiegen. Nach dem Zusammenstoß klagte die 27-Jährige über Kopf- und Nackenschmerzen. An den Fahrzeugen entstand Schaden, den die Polizei auf insgesamt mindestens 3.500 Euro schätzt. |erf

Pokemon-Karten gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Pokemon-Karten und Sammelalben im Wert von mehr als 150 Euro haben Diebe in der Nacht zum Freitag aus einer Zeitungsbox in der Marktstraße gestohlen. Die Täter brachen die Kiste irgendwann zwischen 02 Uhr und 6:30 Uhr auf. Der Behälter steht vor einem Tabakgeschäft.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Taschendiebe erbeuten mehr als 1.000 Euro

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße eine Seniorin bestohlen und mehr als 1.000 Euro erbeutetet. Die Diebe sahen es auf eine Stofftasche der 85-Jährigen ab. Als sich die Frau in einer Apotheke des Einkaufszentrums aufhielt, angelten sich die Täter unbemerkt die schwarze Umhängetasche aus dem Einkaufswagen der Rentnerin.

In der Tasche befanden sich Bargeld, Bankkarten, Ausweisdokumente und ein Autoschlüssel. Unerkannt machten sich die Langfinger mit ihrer Beute auf und davon.

Jetzt ermittelt die Polizei und fragt: Wem sind zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr Personen in dem Einkaufsmarkt aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mutmaßlicher Autoaufbrecher festgenommen

Kaiserslautern (ots) – In Zusammenhang mit einer Serie von Autoaufbrüchen, hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am Dienstag mehrere Fahrzeuge angegangen zu habe. Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen.

Am heutigen Freitagmorgen fiel der Verdächtige Beamten der saarländischen Polizei in Saarbrücken auf. Sie nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Beamten eine hohe Summe Bargeld, sowie eine Jacke sicher, bei der es sich um Diebesgut handeln dürfte.

Der 19-jährige Tatverdächtige wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo er dann der Polizei Kaiserslautern übergeben wurde. Das Amtsgericht Kaiserslautern ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Gegenüber dem Ermittlungsrichter machte der 19-Jährige keine Angaben. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Spiegel beschädigt und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots) – Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist der Verursacher eines Unfalls in der Friedrichstraße weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Donnerstag streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Friedrichstraße, Höhe Hausnummer 4, am Straßenrand parkenden Hyundai. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der linke Seitenspiegel des Wagens beschädigt.

Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Grünes Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Nacht zum Freitag in der Parkstraße ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Das Fahrrad könnte im Stadtgebiet auffallen, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Das Rad war in der Nähe der Eisenbahnstraße an einem Fahrradständer angeschlossen. Zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr machten sich Unbekannte an dem Fahrrad zu schaffen.

Sie durchtrennten das Schloss und stahlen den Drahtesel. Das Rad könnte im Stadtgebiet auffallen: Es handelt sich um ein grünes Herrenfahrrad mit dem weißen Schriftzug “Best American Los Angeles”. Außerdem ist in Regenbogenfarben das Wort “Fahrradshop” angebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Wer hat den Lkw gesehen?

Mackenbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der Landstraße 369 zwischen Mackenbach und Schwedelbach unterwegs waren. Eine Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug frontal mit einem entgegen kommenden Pkw kollidiert. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der 68-Jährigen sei ihr zunächst ein Lkw begegnet, der zu weit auf ihrer Fahrspur fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wollte die 68-Jährige ausweichen. Sie geriet in den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Gegenverkehr mit dem Auto der 41-Jährigen. Der Lastwagen sei weitergefahren. Zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw kam es nicht.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Lastwagen geben können. Wem ist ein dunkelfarbener Lkw aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat den Kia gestreift?

Olsbrücken (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich in Olsbrücken in der Wörsbacher Straße ereignet hat. Hier wurde zwischen Dienstagabend 08.11.2022 um 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen 09.11.2022 um 06.40 Uhr, ein am Straßenrand geparkter Kia gerammt und beschädigt.

Nach den Spuren zu urteilen, dürfte der Unfallverursacher mit einem Fahrzeug mit Anhänger unterwegs gewesen sein. Offenbar hielt der Unbekannte nicht genug seitlichen Abstand ein, so dass er auf seinem Weg die Straße aufwärts mit dem Anhänger den Kia streifte und dabei erheblich beschädigte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verantwortliche seine Fahrt fort.

An dem Kia ist die gesamte Fahrerseite betroffen. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. |cri