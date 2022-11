Scheiben an Kirche eingeworfen

Hagenbach (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 08.11.-10.11.2022 vier Bleiglasscheiben am Kirchenschiff der St. Michaels Kirche in der Ludwigstraße mit Steinen eingeworfen. Durch die Beschädigungen ist ein Schaden von ca. 2.000 EUR entstanden.

Pkw übersieht beim Abbiegen Radfahrerin

Rheinzabern (ots) – Zum Teil schwere Verletzungen erlitt eine 94-jährige Frau die mit ihrem Fahrrad in Rheinzabern unterwegs war. Die Dame befuhr die Rülzheimer Straße und wollte nach links in Richtung der Straße “Neun-Morgen” abbiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem PKW diese und wollte in die Rülzheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer die Radfahrerin. Durch den Sturz auf den Asphalt wurde die Frau schwer verletzt und musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kupferdiebstahl

Weingarten (ots) – Die Tat geschah im Zeitraum vom 24.10.22 um 08:00 Uhr bis zum 08.11.22 um 12:00 Uhr. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelang durch aufschneiden des Umfriedungszauns, Zutritt zum Gelände des Umspannwerkes zwischen den Ortslagen Weingarten (Pfalz) und Westheim. Dort entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Menge Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.