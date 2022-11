Kraftfahrzeugrennen – 60.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 10.11.2022 gegen 19:20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf ein vor ihm fahrendes Auto in der Sternstraße auf. Mehrere Zeugen gaben an, dass der 25-Jährige mit seinem Auto viel zu schnell unterwegs gewesen sei und deshalb vermutlich nicht mehr bremsen konnte, als das andere Auto vor ihm einbog.

Da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht, der Tatbestand umfasst auch das sogenannte “Rennen gegen sich selbst”, wurden das Auto und der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Gesucht werden nun weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ludwigshafen: Verkehrsunfall zwischen PKW und Werksfeuerwehr

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am Rreitag 11.11.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 11:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die L 523 gerufen. Ein Feuerwehrfahrzeug der BASF Werkfeuerwehr befand sich auf einer Einsatzfahrt in Richtung Werksteil Nord der BASF. In Höhe des Parkhauses BASF Q 920 kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem PKW.

Die Fahrerin des PKW wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Insassen des Feuerwehrfahrzeuges blieben unverletzt.

Der Rettungsdienst der BASF übernahm die Erstversorgung und die BASF Werkfeuerwehr befreite die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen unterstützten die Einsatzmaßnahmen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die BASF Werkfeuerwehr, der BASF Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter, Rettungsdienst sowie die Polizei.

Gartenhaus aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 09.11.2022 bis 10.11.2022 ein Gartenhaus in der Neuhöfer Straße auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Gartenhaus entwendet.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Vorfahrt missachtet – zwei Autofahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Donnerstagabend (10.11.2022) wollte eine 21-jährige Autofahrerin von der Liebigstraße nach rechts auf die Leuschnerstraße einbiegen. Hierbei übersah sie das auf der Leuschnerstraße in Richtung Ruthenplatz fahrende Auto und missachtete die Vorfahrt der 43-jährigen Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Leuschnerstraße einseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.