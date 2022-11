Hundehalter schlägt Hundehalterin mit Hundeleine

Schifferstadt (ots) – Wegen nicht angeleinter Hunde kam es am Donnerstag 10.11.2022 in der Rehhofstraße zu einem Streit zwischen zwei Hundehaltern, in dessen Verlauf ein 40-jähriger Mann aus Schifferstadt einer 34-jährigen, ebenfalls aus Schifferstadt, mit der Hundeleine ins Gesicht schlug.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige festgestellt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Geschädigte erlitt durch den Schlag mit der Hundeleine ein Hämatom am Kopf.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder online unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei in Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Fahrverbot nach Alkoholgenuss

Altrip (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Reginostraße konnte bei einem 38-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,64 Promille. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Schifferstadt

Waldsee (ots) – Bei Kontrollstellen mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung wurden am Donnerstag 10.11.2022 auf der K13, der L533 sowie auf der L533, insgesamt 53 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Bei erlaubten 50 km/h betrug die am höchsten gemessene Geschwindigkeit 97 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Darüber hinaus wurden auch 2 Verkehrsteilnehmer verwarnt, welche durch das Betätigen der Lichthupe andere Verkehrsteilnehmer vor der Kontrolle warten.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Altrip (ots) – Nachdem ein 79-jähriger Mann aus Altrip über das Internet auf eine infizierte Webseite gelangt war, sei ein Warnhinweis erschienen, dass sein PC gehackt wurde. Hierbei wurde er dann aufgefordert worden, den angeblichen Microsoft-Support anzurufen, um seinen Rechner von Viren befreien zu lassen.

Den Anweisungen des angeblichen Microsoft-Mitarbeiters hatte er dann Folge geleistet, unter anderem sein Home-Banking freizuschalten und nach dem Einstecken der EC-Karte im Lesegerät seine TAN-Nummer telefonisch durchzugeben. Am Folgetag wurde dann eine widerrechtliche Abbuchung in derzeit unbekannter Höhe von seinem Konto festgestellt.

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten, wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.