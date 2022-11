Radfahrer verletzt Fußgängerin bei Verkehrsunfall – Täter gesucht

Speyer (ots) – Am Donnerstag 10.11.2022 gegen 15:50 Uhr erschien eine 58-Jährige bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass sie bereits am Dienstag, den 08.11.2022, zwischen 13:30-14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde. Die 58-Jährige ging zu Fuß auf dem linken Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße, als sie etwa auf Höhe der Einmündung Rützhaubstraße von einem von hinten kommenden Fahrrad erfasst wurde und zu Boden fiel.

Der unbekannte Fahrradfahrer befuhr verbotswidrig den Radweg in falscher Richtung und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, indem er seine Fahrt in Richtung Wormser Landstraße fortsetzte. Die 58-Jährige trug Schürfwunden und starke Rückenschmerzen davon. Der Fahrradfahrer wird als älterer Mann mit schwarzen Haaren, einer dunkelblauen Jacke und einem älteren Fahrrad beschrieben.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu Tatverdächtigen machen? Die Polizei ist für Hinweise per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06232/137-0 erreichbar.

Zorniger Radfahrer nach Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Am 10.11.2022 gegen 11 Uhr befuhr ein 75-jähriger PKW-Fahrer die Wormser Landstraße in südlicher Fahrtrichtung und bog bei grün zeigender Lichtzeichenanlage nach rechts in den Alten Postweg ein. Neben ihm befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den Radweg der Wormser Landstraße in gleicher Fahrtrichtung. Der 75-Jährige übersah beim Abbiegen den geradeaus fahrenden Radfahrer und touchierte sein Fahrrad, wodurch der 63-Jährige stürzte.

Der Gestürzte geriet anschließend derart in Rage, dass er gegen die Scheibe des PKW schlug, mit seinem Fuß gegen dessen Kennzeichen trat und den 75-Jährigen sogar mit dem Tode bedrohte. Der 75-Jährige stieg nicht aus, fuhr davon und kam erst im Verlauf der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme zur Unfallörtlichkeit zurück.

Der 63-Jährige trug eine Schürfwunde am Schienbein davon. Das Hinterrad seines Fahrrads wurde verbogen. Der Gesamtschaden an PKW und Fahrrad liegt bei ca. 1.200 Euro. Gegen den 75-Jährigen besteht der Verdacht der Fahrlässigen Körperverletzung sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen den 63-Jährigen besteht der Verdacht der Bedrohung und der Sachbeschädigung.