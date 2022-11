Verkehrsunfall mit schwer verletztem Mofa-Fahrer

Worms (ots) – Am Freitagmorgen um 06:45 Uhr kam es bei starkem Nebel auf der K15 zwischen Hamm und Worms-Ibersheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 16-jährige Mofa-Fahrer und der 36-jährige PKW-Fahrer befuhren hintereinander die K15 in Fahrtrichtung Worms-Ibersheim. Aufgrund eines einbiegenden Fahrzeugs musste der Mofa-Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren, woraufhin der PKW-Fahrer auf diesen auffuhr.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Mofa-Fahrer zu Boden, sodass dieser anschließend schwerverletzt ins Klinikum Worms verbracht werden musste. Durch den Verkehrsunfall entstand am PKW Sachschaden und am Mofa ein Totalschaden.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Pedelec-Fahrerin kam es am gestrigen Donnerstag in der Höhenstraße. Gegen 14:30 Uhr bog ein 58-jähriger PKW-Fahrer von der Doktor-Carl-Sonnenschein-Straße nach rechts in die Höhenstraße ab, als er eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin übersah.

Durch die Kollision kam die 24-Jährige zu Fall und wurde verletzt. Zu medizinischen Versorgung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 58-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Worms (ots) – Am Freitagvormittag kam es auf der Zellertalstraße in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 68-jährige LKW-Fahrer befuhr zuvor bei starkem Nebel die Zellertalstraße aus Worms-Pfeddersheim kommend und beabsichtigte nach links in Richtung B47 abzubiegen.

Hierbei übersah er den auf der Zellertalstraße entgegenkommenden 27-jährigen PKW-Fahrer, sodass es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß kam. Zur Abklärung und möglichen Behandlung der Verletzungen wurden der PKW-Fahrer sowie die 26-jährige Beifahrerin ins Klinikum Worms, der LKW-Fahrer in die BG-Klinik Ludwigshafen verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.