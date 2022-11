Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten am frühen Morgen des 11.11. gegen 03:45 Uhr beim 49-jährigen Fahrzeugführer eines PKWs Anzeichen auf eine gegenwärtige Alkoholisierung wahrgenommen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unbekannter Zeuge einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstagabend 10.11.2022 beobachtete ein bislang namentlich unbekannter Zeuge, wie ein PKW in der Rüdesheimer Straße in Fahrtrichtung Rüdesheim fahrend mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKWs kollidierte und sich anschließend unerlaubt entfernte.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 20 Uhr, nachdem der Unfallverursacher eine Kehrmaschine überholt hatte. Der besagte Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen und dem geschädigten Halter des geparkten PKW mitteilen, beim Erscheinen der Streife befand er sich jedoch nicht mehr persönlich vor Ort. Die Polizei bittet den Zeugen darum, sich mit hiesiger Dienststelle zwecks Zeugenaussage in Verbindung zu setzen.