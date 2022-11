Schüsse aus fahrendem PKW – Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge meldete am Freitag 11.11.2022, dass aus einem Wagen mit einer Pistole geschossen wurde. In der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße wurde sodann gegen 13:20 Uhr ein Hochzeitskorso angehalten. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach unterzogen das gemeldete Auto einer Verkehrskontrolle und stellten im Rahmen der Kontrolle eine Schreckschusspistole sicher.

Diesbezüglich wurde eine Anzeige aufgenommen. Nach Überprüfung des Korsos konnte die Teilnehmerzahl auf etwa 10 Fahrzeuge geschätzt werden.

Zeugen, bei denen etwas beschädigt oder die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Unbekannte zünden mehrere Sperrmüllhaufen an

Karlsruhe (ots) – Noch unbekannte Täter zündeten am frühen Freitag 11.11.2022 in der Königsberger Straße in Karlsruhe Sperrmüll an und verursachten dadurch einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. Etwa 20.000 Euro Sachschaden sind derzeitige die Bilanz eines Vorfalls gegen 03.00 Uhr in der Königsberger Straße.

Offenbar setzten Unbekannte Sperrmüll in Brand, der vor mehreren nebeneinanderliegenden Gebäuden abgestellt war. Eine Hausfassade sowie eine Straßenlaterne wurden dabei beschädigt. Dem schnellen Einsatz der Feuerwehr war es zudem zu verdanken, dass die Flammen nicht auf die Wohngebäude übergriffen.

Vorsorglich wurden Bewohner angrenzender Wohneinheiten ins Freie begleitet. Verletzt wurde nach dem aktuellen Sachstand niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Tel: 0721/967180 zu wenden.

Kreis Karlsruhe

Alkoholisierter Autofahrer fährt in Kurve geradeaus

Bruchsal (ots) – Einen erheblichen Sachschaden verursachte am frühen Freitag ein alkoholisierter Autofahrer in Bruchsal, als er in der Kurve zur Bahnunterführung beim alten Güterbahnhof geradeaus fuhr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 53-jährige Pkw-Fahrer gegen 01:30 Uhr die Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Innenstadt. In der Kurve zur Bahnunterführung kam der Mann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in das dortige Metallgeländer. Hierbei beschädigte er auch ein Verkehrszeichen.

Bei dem Aufprall zog sich der 53-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von rund 1,6 Promille, woraufhin die alarmierten Polizeibeamten eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein einbehielten.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Radfahrerin nach Vorfahrtsverletzung leicht verletzt

Ettlingen (ots) – Zwischen einem Pkw und einem Mountainbike kam es am Donnerstag gegen 22:20 Uhr in Ettlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die 32-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzte.

Eine 82-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Pforzheimer Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr Pforzheimer Straße / Schillerstraße übersah sie offenbar die auf dem Radfahrstreifen fahrende bevorrechtigte Radfahrerin und erfasste sie. Bei dem Zusammenstoß wurde die 32-Jährige zu Boden geschleudert und erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro.