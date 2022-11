Brand in Mehrfamilienhaus

Wiesloch (ots) – Am Donnerstag 10.11.2022 um kurz vor 23 Uhr entfachte in der Heidelberger Straße aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Zimmerbrand. Die 83-jährige Wohnungsinhaberin wurde durch einen Feuermelder in deren Schlafzimmer glücklicherweise frühzeitig über den Brand informiert, sodass sie die Wohnung unverletzt verlassen konnte.

Vorsorglich wurden die sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Nachdem sich die freiwilligen Feuerwehren Wiesloch/Baiertal/Frauenweiler, welche sich mit 40 Einsatzkräfte und 10 Fahrzeugen im Einsatz befanden, gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung verschafften, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die 83-Jährige sowie zwei weitere Anwohner wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sechs der sieben Wohnungen sind nach dem Brand unbewohnbar, weshalb die Bewohner vorübergehend bei Bekannten sowie in einem Hotel untergebracht wurden.

Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren 5-stelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derzeit noch im Gange.

Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit 4 Fahrzeugen

Walldorf/BAB 6 (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim am Donnerstagmittag sind die Ermittlungen zur Unfallursache weitestgehend beendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand war demnach ein 51-jähriger Lkw-Fahrer gegen 11:40 Uhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund eines anderen Unfalles staute sich bereits der Verkehr im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost, was der 51-Jährige offenbar zu spät erkannte.

Beim anschließenden Ausweichmanöver kollidierte der Lkw-Fahrer mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden, 72-jährigen Smart-Fahrer, wodurch dieser nach vorne geschleudert wurde. Im Zuge des Schleudervorgangs kam es zunächst zur Kollision mit einem bereits im Stau stehenden Sattelzug, ehe der Pkw im Heck eines vollbesetzten und ebenfalls Stau bedingt stehenden Reisebusses zum Stehen kommt.

Der 72-jährige Smart-Fahrer und dessen gleichaltrige Beifahrerin erleiden durch den Unfall unterschiedliche Verletzungen und müssen zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus der Metropolregion gebracht werden.

Sowohl der 51-jährige Unfallverursacher, der 38-jährige Fahrer des unfallbeteiligten Sattelzugs als auch die insgesamt 24 Insassen des Reisebusses werden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Der Pkw des Smart-Fahrers wird durch die Wucht der zahlreichen Kollisionen völlig zerstört und muss im weiteren Verlauf ebenso abgeschleppt werden wie der Sattelzug des 38-jährigen Unfallbeteiligten.

Neben Rettungsdienst und Feuerwehr war die Autobahnpolizei Walldorf mehrere Stunden mit der Unfallaufnahme beschäftigt, wobei der restliche Verkehr die Unfallstelle über den Standstreifen passieren konnte.

Auch aufgrund einer notwendigen, kurzzeitigen Vollsperrung der Bundesautobahn während der laufenden Bergungsarbeiten staute sich der übrige Fahrzeugverkehr bis in die frühen Abendstunden über das Autobahnkreuz Walldorf hinaus. Gegen ungefähr 17 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Brühl (ots) – Am Freitag zwischen 03:30-03:45 Uhr brachen ein oder mehrere noch unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Albert-Bassermann-Straße ein. Die Unbekannten schlugen eine Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude.

Die Täter entwendeten mehrere Kleidungsstücke, unter anderem eine Vielzahl an Jacken. Der entstandene Schaden ist bisher noch nicht bekannt und Teil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Einkaufsgebäude gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/833970 zu melden.

Unfallflucht in Schriesheim

Schriesheim (ots) – Zwischen Donnerstag 10.11.2022 gegen 16:15 Uhr und Freitag 11.11.2022 gegen 07:00 Uhr, kam es in der Strahlenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/-in beschädigte aus bislang unbekannter Ursache einen an der Einmündung zur Talstraße am Fahrbahnrand abgestellten Opel im Bereich des Kotflügels und linken Außenspiegels.

Hiernach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Schriesheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 06203-61301 entgegengenommen.

Unfallflucht – Unfallbeteiligte gesucht

Hockenheim (ots) – Am Dienstag gegen 10:30 Uhr touchierte ein 78-jähriger BMW-Fahrer ein noch unbekanntes, schwarzes Auto auf einem Parkplatz in der Reilinger Straße. Der 78-Jährige meldete den Vorfall einige Zeit später auf einer Polizeiwache, nachdem er sich zuvor unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernt hatte. Kennzeichen oder Fahrzeugtyp des beschädigten Fahrzeuges konnte der BMW-Fahrer nicht mehr nennen.

Zeugen des Unfalls oder die gesuchte geschädigte Person werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.

Polizei hält Verkehrsunfallflüchtigen an

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 13:15 Uhr touchierte ein 54-jähriger Reisebusfahrer einen am Fahrbahnrand der Heinrich-von-Stephan-Straße wartenden VW. Das Heck des Busses scherte beim Abbiegen in die Keplerstraße aus und kollidierte mit dem Wartenden. Der Busfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter.

Auf Höhe des Planetariums gelang es einer alarmierten Polizeistreife, den 54-jährigen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, wobei die Polizeibeamten die frischen Unfallspuren an dem Bus feststellen konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Den Fahrer des Busses erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Radfahrer mit fast 2 Promille gestoppt

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag um kurz vor 23 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Polizeireviers Hockenheim einen 62-jährigen E-Bike-Fahrer, welcher erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann war den Beamten aufgefallen, da er in Schlangenlinien auf der Heidelberger Straße unterwegs war.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,88 Promille, weshalb dem 62-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.