Bad Arolsen (ots) – Die Polizeistation Bad Arolsen fahndet nach einem Unbekannten, der am Dienstag 20.09.2022 in einem Discounter in der Bahnhofstraße eine Geldbörse mit Bargeld und Kreditkarten aus der Handtasche einer Frau entwendete. Der unbekannte Täter erbeutete insgesamt mehr als 3.000 Euro. Er wurde bei den Geldabhebungen aufgenommen.

Noch am gleichen Tag fanden mehrere Geldabhebungen mit den gestohlenen Kreditkarten bei einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße statt.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters führten, bittet die

Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel: 05691-97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen