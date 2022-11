Frankfurt – Ginnheim: Nachtrag zur Meldung Vermisstenmeldung einer 78-jährigen

Frankfurt (ots) – (lo) In der vorgenannten Mitteilung wurde über das

Verschwinden der 78-jährigen Christa S. berichtet. Die Frau ist seit dem 15.

Oktober 2022 nicht mehr gesehen worden.

Am Samstag, den 29. Oktober 2022, gegen 12:25 Uhr, wurde sie hinter einer

Strauchreihe in Ginnheim tot durch einen Fußgänger aufgefunden. Hinweise auf ein

Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht.

Frankfurt-Gallus: Farbangriff auf Polizeirevier

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nacht (11.11.2022) haben Unbekannte die Fassade

des 16. Polizeireviers im Gallus mit Farbe beschmutzt.

Die Beamtinnen und Beamten der Wachbesatzung des 16. Polizeireviers bemerkten

gestern Nacht gegen 02:00 Uhr, dass ein Gegenstand die Hausfassade des Reviers

traf und im gleichen Moment die Linse der Kameraanlage offensichtlich mit einer

Flüssigkeit beschmutzt wurde. Zeitgleich entfernte sich ein dunkles Auto vom

Revier und fuhr davon. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass Unbekannte

mindestens acht mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen das Gebäude warfen. Es

ist davon auszugehen, dass die Kugeln aus dem fahrenden Auto herausgeworfen

wurden. Die Hintergründe und Motivlage hierzu sind aber unklar. Eine Fahndung

nach den Tätern verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen zum

Tatzeitpunkt in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch

beim 16. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 – 11600 zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchtem Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 44-Jähriger stand am Freitag, den 11. November 2022,

gegen 00.00 Uhr, mit seinem Fahrrad an der Straßenbahnhaltestelle am

Hauptbahnhof. Er bemerkte, wie ihm ein zunächst Unbekannter mit der Hand in

seine Gesäßtasche griff. Er entgegnete ihm daraufhin, dass er gehen solle, bevor

er die Polizei rufe. Der Beschuldigte wurde daraufhin aggressiv und schlug dem

Geschädigten ins Gesicht. Als dieser zu Boden gegangen war, hob er dessen

Fahrrad auf und warf es auf den 44-Jährigen. Der Tatverdächtige, ein 18 Jahre

alter Mann, wurde noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Der Geschädigte

wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Frankfurt-Griesheim: Erneuter Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 11. November 2022, gegen 08.10 Uhr,

wurden die Rettungskräfte erneut zu einem Fahrzeugbrand in die Emdener Straße

gerufen.

Bereits gestern hatte dort eine Mercedes A-Klasse gebrannt, wobei zwei neben ihr

stehende Fahrzeuge durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt wurden. Eines

dieser Fahrzeuge, ein VW T-Roc, stand nun heute Morgen in Flammen. Die

Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, die in

diesem Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei

unter der Rufnummer 069-75551599 bzw. jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Nordend: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Freitag (11. November 2022) kam es im

Nordend zu einer sexuellen Belästigung, als eine junge Frau auf der Friedberger

Landstraße unsittlich berührt wurde. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen

fest.

Die 25-jährige Geschädigte befand sich gegen 03:30 Uhr auf der Friedberger

Landstraße in Höhe einer Tankstelle und war zu Fuß in südlicher Richtung

unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ihr von hinten ein junger Mann und

berührte sie unvermittelt an ihrem Gesäß. Die 25-Jährige versuchte sich den

Annäherungsversuchen des Unbekannten zu entziehen und ergriff schnellen

Schrittes über die Rothschildallee die Flucht. Dann nahm sie sich ein Taxi, mit

dem sie wegfuhr und meldete den Vorfall der Polizei.

Auf der Anfahrt zu der Geschädigten bemerkte eine Streife einen jungen Mann, der

auf die Personenbeschreibung des gesuchten Täters passte. Die Polizeibeamten

nahmen den erst 18-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen

sexueller Belästigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

Frankfurt-Innenstadt: Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Donnerstag in der

Innenstadt einen 18-jährigen Langfinger festgenommen, der es auf ein

Mobiltelefon abgesehen hatte.

Die Beamten bemerkten den jungen Mann, als dieser in der Manier eines

Taschendiebes nach Tatgelegenheiten suchte. Gegen 18:15 Uhr versuchte er sein

Glück bei einer Gruppe junger Frauen, die sich an der Hauptwache am Abgang der

B-Ebene vor einem Bekleidungsgeschäft aufhielten. Zielgerichtet griff er in die

Jackentasche einer 27-Jährigen und zog ihr Mobiltelefon heraus. Zu seinem Pech

bemerkte die Gruppe die Tat. Die Geschädigte und eine Freundin packten ihn am

Arm und gelangten so wieder an das entwendete „iPhone“. Der Beschuldigte wollte

sich nun aus dem Staub machen. Doch schon kurze Zeit später klickten bei ihm die

Handschellen, welche er nach Eröffnung der Festnahme von den zivilen Beamten

angelegt bekam. Für den wohnsitzlosen 18-Jährigen ging es in der Folge mit den

Polizeibeamten auf die Wache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Taschendiebstahls.

Zu über 22 Jahren Haft verurteilt – Drogendealerbande durch Frankfurter Zollfahnder hochgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Eine Gesamtfreiheitsstrafe von 22,5 Jahren hat das

Landgericht Frankfurt gegen eine Drogendealerbande aus Frankfurt wegen des

bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und

Schusswaffen sowie des unerlaubten Besitzes von Rauschgift verhängt.

Die drei Männer im Alter von 32 bis 34 Jahren wickelten ihre illegalen

Rauschgiftgeschäfte über den kryptierten Messengerdienst „Anom“ ab und gerieten

2021 in das Visier der Frankfurter Zollfahndung.

Bei insgesamt sechs Durchsuchungen im Zeitraum Juni 2021 bis November 2021

stellten die Ermittlerinnen und Ermittler der Frankfurter Zollfahndung über 111

Kilogramm verkaufsfertiges Amphetamin -unter anderem in einer Amphetaminküche

und einem sogenannten Bunkerfahrzeug -, ein Kilogramm Marihuana, andere illegale

Drogen sowie Schusswaffen mit Schalldämpfern sicher. Obwohl der 34-Jährige

zeitweise untergetaucht war, wurden die drei Angeklagten gefasst und

festgenommen.

Die durchgeführten Ermittlungen des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main stehen

im Kontext einer im Juni 2021 bundesweit und international konzertierten Aktion

zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität unter der Koordination von

Europol, an der in Hessen neben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Zentralstelle zu Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) -, der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main auch das Hessische Landeskriminalamt sowie

das Bundeskriminalamt beteiligt waren.

Zwei der drei verhängten Urteile sind inzwischen rechtskräftig.