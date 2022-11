Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nach Unfallflucht – Ermittler suchen beschädigten Citan

Friedberg (ots) – Der Fahrer eines weißen Mercedes Kombi verursachte am Donnerstagabend (10.11.2022) in der Nieder-Wöllstädter Straße im Ortsteil Rodheim einige Tausend Euro Schaden an einem in Höhe der Hausnummer 22 parkenden, ebenfalls weißen, Mercedes Citan (Kastenwagen). Mehrere Passanten hatten beobachtet, wie der Kombi gegen 19.20 Uhr das am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellte Auto an der Fahrerseite streifte und, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, dann in Richtung Wirrweg davonfuhr.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um weitere Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatten weitere Personen das Geschehen beobachtet? Konnte jemand das Kennzeichen des flüchtigen Autos abgelesen? Wo ist seither ein weißer Mercedes Citan aufgefallen, dessen Beifahrerseite deutliche Beschädigungen, vermutlich in einer Höhe von etwa 37 bis 74 cm sowie am rechten Außenspiegel aufweist?

Einbruch in der Dieselstrasse

Friedberg (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (11.11.2022) in einen Elektronikmarkt in der Friedberger Dieselstraße eingebrochen. Die Diebe entwendeten diverse Elektrogeräte mit einem Wert in momentan noch unbekannter Höhe. Im Zeitraum von Donnerstagabend, 19 Uhr bis Freitagmorgen, 7.40 Uhr hatten die Kriminellen ein Loch in der Außenfassade geschaffen und waren so in die Verkaufsräume gelangt.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bitte um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wer kann anderweitige Hinweise geben?

Versuchter Raub

Bad Vilbel (ots) – In der Nacht zu Freitag (11.11.2022) kam es am Bad Vilbeler (Nord-)Bahnhof zu einem versuchten Raub. Ein aus Nidderau stammender 37-Jährige erlitt dabei eine blutende Kopfverletzung. Der Täter flüchtete.

Was war geschehen?

Gegen 2 Uhr war der Geschädigte, mit seinem Handy in der Hand, zu Fuß unterwegs in der dortigen Unterführung. In Höhe der zu Gleis 5 und 7 führenden Treppenaufgänge traf er auf den Beschuldigten, der unvermittelt nach dem Mobiltelefon griff und versuchte, ihm dieses mit Gewalt zu entreißen. Da der 37-Jährige das Gerät nicht losließ, schlug der Täter mit einer Glasflasche zu und verletzte den Geschädigten am Kopf. Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen großen, dunkelhäutigen Mann mit auffälligen Dreadlocks handeln soll, flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofsvorplatz / Friedberger Straße.

Die Kripo ermittelt nun wegen versuchten Raubes und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen hatte ein Taxifahrer einer Polizeistreife in der Nacht mitgeteilt, dass ihm kurz nach der Tat eine Person in der Nähe des Bahnhofes begegnet sei, auf die die Beschreibung passte. Da den Ermittlern die Personalien des Mitteilers aktuell nicht bekannt sind, wird auch der Taxifahrer gebeten, sich bei der Wetterauer Kriminalpolizei zu melden.

_______________________________________________________________________

