Marburg – Aufmerksame Zeugin – Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Dank einer schnellen, richtigen und zur Nachahmung empfohlenen Reaktion, nahm die Polizei einen 40 Jahre alten Mann vorübergehend fest. Er steht nach derzeitigen Ermittlungen unter dem Verdacht in eine Wohnung eingedrungen zu sein und an einem Diebstahl aus einer Turnhalle in der Brüder-Grimm-Straße beteiligt gewesen zu sein.

Die Bewohnerin eines Hauses in der Schützenstraße begegnete auf dem Rückweg aus dem Keller in ihre Wohnung einer hausfremden Person. Da ihr der Mann merkwürdig vorkam, informierte sie die Polizei und gab dabei eine Beschreibung ab, die nur wenige Minuten später zur Festnahme noch in der Nähe der Schützenstraße führte. Zwar förderte die Durchsuchung keine Gegenstände zu Tage die auf ein Eindringen in eine Wohnung in dem Haus in der Schützenstraße schließen ließen, allerdings stellte die Polizei eine Geldbörse sicher, die nachweislich aus einem Diebstahl in der Turnhalle in der Brüder-Grimm-Straße stammte. Gegen den hinlänglich polizeibekannten Mann lagen nach Abschluss der Maßnahmen zunächst mal keine weiteren Haftgründe vor, sodass die Polizei ihn entließ.

Stadtallendorf – Einbruch im Hofwiesenweg

Wer hat am Donnerstag, 10. November, zwischen 17.45 und 19.55 Uhr im Hofwiesenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person besonders aufgefallen? Die Kripo sucht nach einem Einbruch in dieser Zeit nach Zeugen. Der Täter stieg durch eine aufgehebelte Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und betrat und durchsuchte sämtliche Zimmer. Schon bei der ersten Prüfung fiel das Fehlen des Schmucks aus einer Schmuckschatulle auf. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfälle und Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Goßfelden – Unfall an der Bushaltestelle Brunnenquell

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 10. November, gegen 16 Uhr, an der Bushaltestelle Brunnenquell an der Kreuzung Sarnauer Straße Waldweg ereignete. An dem Unfall beteiligt waren ein Fußgänger mit seinem Trolley und ein wegfahrender Linienbus. Es kam zur Kollision, durch die der Fußgänger, ein 68 Jahre alter Mann stürzte und sich leicht verletzte. An dem dabei umgestoßenen Trolley entstand ein Sachschaden. Nach bisherigem Wissen waren einige Schüler vor Ort und eine namentlich noch unbekannte Person, die dem gestürzten Mann half. Insbesondere dieser helfende Mann aber auch weitere Zeugen, die etwas zum Fahrverhalten des Busses und zum Gehverhalten des Fußgängers, also zum Unfallhergang sagen können, werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Unfallflucht in der Georg-Voigt-Straße

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Unfallverursacher führten, versuchen es die Unfallfluchtermittler nochmal mit einem Zeugenaufruf. Es geht um einen Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag, 25. Oktober, auf dem Parkplatz der Zahnklinik in der Georg-Voigt-Straße ereignete. Dort kollidierte ein noch unbekanntes Auto, mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit einem schwarzen Seat Ibiza und verursachte an diesem vorne rechts einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen 12.53 und 14.51 Uhr. An dem Seat fanden sich keine Hinweise, die Rückschlüsse auf das verursachende Auto zuließen und bis heute hat sich auch kein Verantwortlicher gemeldet.

Wetter – Zettel an der Scheibe – Schreiber gesucht

Als die Benutzerin am Donnerstag, 10. November, gegen 10 Uhr, zu ihrem knapp 40 Minuten zuvor abgestellten silbernen Ford Tourneo zurückkommt, bemerkt sie hinten links einen Unfallschaden und findet an der Scheibe einen Zettel mit einer Uhrzeit, einem Kennzeichen und der Lage der Anstoßstelle. Mehr stand auf dem Zettel nicht drauf. Auch wenn der Zettel zum beteiligten Fahrzeug führte, ist der bislang unbekannte Verfasser für die Polizei ein potentieller Unfallzeuge. Er wird, wie auch etwaige weitere Zeugen des Unfallhergangs, gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen. Der Unfall war auf dem Eltern-Kind-Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Am Untertor.

Marburg – Rollerfahrer weicht Radfahrer aus und stürzt – Polizei sucht Zeugen

Wer war am Donnerstag, 10. November, gegen 17.50 Uhr, in der Neuen Kasseler Straße an der Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufkarrees an der Ecke August-Bebel-Straße? Wer hat den Sturz eines Motorrollerfahrers und das vorangehende Verhalten eines nach bisherigen Informationen von der Neuen Kassel Straße nach links auf den Parkplatz abbiegenden Fahrradfahrers beobachtet? Nach den Angaben des bei dem Sturz leicht verletzten 51 Jahre alten Rollerfahrers fuhren Roller- und Radfahrer beide in die gleiche Richtung. Als der Radfahrer auf den Parkplatz abbog, verhinderte der Rollerfahrer einen Zusammenstoß nur durch das sofortige Bremsen und Ausweichen. Das Manöver führte allerdings zum Sturz. Neben den Verletzungen entstand dem Rollerfahrer ein Sachschaden am Fahrzeug und an seiner Kleidung. Der Radfahrer hat den Unfall offenbar wahrgenommen, begab sich anschließend kurz zum Rollerfahrer, ging dann aber mit einem in englischer Sprache gesprochenen Satz und ohne seine Personalien zu hinterlassen wieder weg. Der Mann war mutmaßlich ausländischer, eventuell arabischer Herkunft, ca. 1,70 Meter groß, etwa 60 Jahre alt und schlank. Er hatte sehr kurze Haare und fuhr ein dunkles Mountainbike. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Radfahrers führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.