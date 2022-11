Kaiserslautern – Am 11.11.2022 war in der Klasse 4c in der Luitpoldschule einiges geboten: Auf Einladung der Stadt fand dort unter Leitung des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) eine Kinderklimaschutzkonferenz statt.

Beigeordneter und Umweltdezernent machte sich ein Bild davon und kam mit den Kindern direkt ins Gespräch:

„Wir alle können etwas für den Klimaschutz tun, sei es, indem wir Heizenergie sparen, das Licht ausschalten, wenn es nicht benötigt wird oder öfter mal das Fahrrad nehmen und aufs Auto verzichten.“

Dem konnten die Kinder nur zustimmen. Ein Schüler wusste zu berichten, dass sein Papa Solaranlagen auf Dächer baut, ein anderer, dass er in seinem Zimmer immer nur ganz kurz die Heizung aufdreht, um möglichst viel Energie zu sparen. Auch an der Funktion von Elektroautos waren die Kinder sehr interessiert.

Alles in allem hatten die Schüler viel Spaß am Thema.

„Uns ist es wichtig, bei all unseren Klimaschutzbemühungen auch und gerade die Kleinsten unter uns aktiv mit einzubinden. Dank unserem Projektpartner IfaS, das bei unserem Leuchtturmprojekt zum klimaneutralen Pfaffquartier unter dem Titel Enstadt:Pfaff mitwirkt, können wir insgesamt elf Klimaschutzkonferenzen in unseren Grundschulklassen anbieten. Im Zuge des Projekts werden die Kinder

sogar zu Klimabotschaftern ernannt“,

freut sich der Beigeordnete über das tolle Engagement.

Neben der Luitpoldschule nehmen auch die 4. Klassen der Bännjerrück-, Pestalozzi-, Stresemann- und der Erlenbacher Grundschule an dem Klimaprojekt teil, welches durch die Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz sowie für Bildung und Forschung gefördert wird.