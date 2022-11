Kaiserslautern – Zum 40. Mal öffnet der Kulturmarkt in der Fruchthalle seine Tore. Erleben Sie mit uns Kunsthandwerk, gemütliche Stunden bei Kaffee und Kuchen sowie ein großartiges musikalisches Rahmenprogramm. Die Kaiserslauterer Bürgermeisterin Beate Kimmel wird den Markt am 25. November 2022 um 14:00 Uhr offiziell eröffnen.

Einzigartig macht den Kulturmarkt in Kaiserslautern, dass sich über einen Zeitraum von fast vier Wochen über 70 Ausstellende präsentieren. Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bleiben den gesamten Zeitraum, zum Großteil findet aber ein reger Wechsel der Angebotspalette statt. Für die Besucherinnen und Besucher ein wahres Paradies! So lohnt es sich, den Kulturmarkt in der Fruchthalle möglichst häufig zu besuchen und die große Vielfalt an hochwertigem Kunsthandwerk, exklusiven Unikaten, pfiffigen Geschenkideen und Fair-Trade-Produkten karitativer Organisationen zu

erleben. Neben zahlreichen bekannten Gesichtern werden auch wieder viele neue und überregionale Ausstellerinnen und Aussteller mit dabei sein.

Auf zwei Etagen haben Sie in der historischen Fruchthalle die Möglichkeit zum Flanieren, Stöbern, Staunen. Zu sehen und kaufen gibt es beispielsweise Keramik, Schmuck, Lichtobjekte, Kerzen, Seifen, Lederwaren, Taschen, Kinderbekleidung, Produkte aus Holz, Glas und Papier, Steinmetzarbeiten, Mode und Textilien, handgemachte Kuscheltiere sowie die verschiedensten Accessoires. Zum Freunde treffen und Verweilen lädt der Cafébereich ein.

Wir möchten Sie herzlich einladen, unseren Kunsthandwerkermarkt zu besuchen. Lassen Sie sich von vielfältigen Produktideen inspirieren und genießen Sie die ganz besondere vorweihnachtliche Atmosphäre!

Öffnungszeiten

Der Kulturmarkt ist vom 25. November bis zum 18. Dezember täglich von 12:00 bis 19:00 Uhr, samstags bereits ab 10:00 Uhr geöffnet. An manchen Abenden ist der Markt bis 20:00 Uhr offen, im Anschluss können Sie noch eines der hochkarätigen Konzerte im Saal der Fruchthalle genießen. Eintritt frei.