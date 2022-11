Unfall mit tödlichem Ausgang auf der B456

Weilburg, B456, 10.11.2022, 15:21 Uhr,

(mas) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B456 nahe Weilburg, bei der ein 39-Jähriger tödlich verletzt wurde. Der 39-jähriger Weilburger befuhr mit seinem BMW die B456 aus Weilburg kommend in Richtung Bad Homburg. In einer Rechtskurve, kurz vor der Kreuzung zur K423, kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Aufgrund der Verletzungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter durch die Staatsanwaltschaft Limburg bestellt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B456 bis 22:30 Uhr voll gesperrt.