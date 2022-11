Bergstrasse

Brand in Wohnunterkunft ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Heppenheim (ots) – Am Donnerstagabend 10.11.2022 kam es zu einem Brand in einer Wohnunterkunft in der Briefelstraße, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen wurden.

Gegen 17.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll dieser in einer Wohnung im Dachgeschoss der Unterkunft ausgebrochen sein. Sofort begaben sich die Kräfte zum Einsatzort. Die schnell herbeieilende Feuerwehr aus Heppenheim konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Alle Bewohner der Unterkunft begaben sich rechtzeitig nach draußen in Sicherheit, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine verlässlichen Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

Fahrradfahrer touchiert und geflüchtet

Neckarsteinach (ots) – Ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer wollte am Donnerstag (10.11.), um kurz nach 12.00 Uhr, von der Industriestraße über die Kreuzung hinweg auf die Darsberger Straße fahren. Laut seinen Angaben zeigte die Ampel für ihn Grünlicht.

Der Mountainbiker wurde hierbei von einem rechtsabbiegenden, schwarzen SUV mit vermutlich niederländischem Kennzeichen touchiert und kam daraufhin zu Fall. Der 50-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Der SUV-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 zu melden.

Mörlenbach: Verkehrskontrolle der Polizei/Zu schnell und unter Alkoholeinfluss

Mörlenbach (ots) – Am Donnerstagabend (10.11.), kontrollierten Beamte der Polizeistationen Heppenheim und Lampertheim-Viernheim den Verkehr in der Weinheimer Straße (Bundesstraße 38). Im Fokus hatten die Ordnungshüter hierbei insbesondere berauschte Autofahrer sowie die Überwachung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

7 Wagenlenker hielten sich nicht an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung und müssen nun mit Bußgeldern zwischen 40 und 60 Euro rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 62 Jahre alter Autofahrer, der die Kontrollstelle mit 91 km/h passierte. Der Mann stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,8 Promille an. Der 62-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu

verantworten haben.

Darmstadt

Vor die Füße gespuckt und ins Gesicht geschlagen

Darmstadt (ots) – Nachdem eine 33 Jahre alte Frau am späten Donnerstagabend (10.11.) von einem noch unbekannten Mann beleidigt und ins Gesicht geschlagen wurde, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 20.45 Uhr in der Otto-Röhm-Straße. Dort war die Darmstädterin zu Fuß in Richtung Pfarrwiesenweg unterwegs, als ihr plötzlich der Unbekannte auf einem Fahrrad entgegenkam und sie ansprach. Als sie weiter lief, spuckte der Täter ihr unvermittelt vor die Füße und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach trat er die Flucht an.

Ein Taxifahrer eilte der Frau zu Hilfe und beide konnten beobachten, wie der Mann in Richtung Sensfelder Weg flüchtete und dort in einer Wohnunterkunft verschwand.

Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er dunkelhäutig, etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß war. Zum Zeitpunkt des Geschehens trug er eine schwarze Mütze und dunkle Bekleidung.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Verdachts der Beleidigung. Die Beamten fragen: Wer hat den Vorfall beobachten können und kann Hinweise zu dem flüchtenden Mann geben? Unter der Rufnummer 06151/969-41310 ist das zuständige Kommissariat für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt-Nord (ots) – Wegen des Verdachts der Bedrohung wird sich ein 78-jähriger Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der Darmstädter steht im Verdacht am Donnerstagabend (10.11.) einen 24-Jährigen unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe bedroht zu haben, woraufhin die Polizei alarmiert und ein größerer Einsatz in der Eckhardtstraße ausgelöst wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der junge Mitarbeiter einer Telefonfirma gegen 20 Uhr bei dem älteren Anwohner geklingelt. Aus noch nicht bekannten Gründen, die derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen sind, soll der Senior hierauf sofort unter Vorhalt der Schreckschusspistole und mit drohenden Worten den Mann aufgefordert haben zu gehen.

Die herbeigeeilten Beamtinnen und Beamten trafen den von Zeugen beschriebenen Tatverdächtigen vor Ort an und stellten seine Schreckschusspistole sicher. Das Kommissariat 10 ist nun mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Für die Dauer des Einsatzes war der Bereich Eckhardtstraße weiträumig gesperrt.

Verdächtiger Geruch mündet in Durchsuchung

Darmstadt (ots) – Ein verdächtiger Geruch, ausgehend von einer Kellerwohnung im Herdenweg, hat am frühen Freitag (11.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten gegen 00.30 Uhr die Beamten verständigt. Bei ihrer Ankunft trafen die Beamten auf einen 26 Jahre jungen Wohnungsinhaber, der erst nach mehrmaliger Aufforderung seine Haustür öffnete.

Weil aufgrund des starken Marihuanageruchs der Verdacht entstand, dass hier ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag, durchsuchten die Beamten die Wohnung des Darmstädters. Für diese

polizeiliche Maßnahme lag das Einverständnis des Tatverdächtigen vor. In seinen Räumen stellten die Ordnungshütenden rund 63 Gramm Marihuana, 82 Gramm Haschisch sowie weitere geringe Mengen Kokain und Amphetamine sicher.

Die Beamten leiteten ein Verfahren ein. In diesem wird sich der Darmstädter nun zukünftig

verantworten müssen.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (10.11.) um 18:15 Uhr wurde im Einmündungsbereich der Klappacher Strasse zur Landskronstrasse ein schwarzer SUV der Marke Seat durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Fahrzeug müsste es sich um einen silberfarbenen Kombi handeln, dieser bog im Einmündungsbereich nach links in die Landskronstrasse ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursache geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Diebe schlagen Angestellten nieder und flüchten mit Bargeld

Mühltal (ots) – Durch ein defektes Rolltor verschafften sich nach momentanem Kenntnisstand mindestens zwei Kriminelle am Donnerstagmorgen (10.11.) gegen 6 Uhr Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße „An der Flachsröße“ und durchsuchten die dortigen Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden sie Bargeld in Höhe von circa 150 Euro.

Als ein Angestellter die Lagerhalle betrat und die Eindringlinge bei ihrer Tat ertappte, griffen die Kriminellen ihn an. Durch ihre Schläge war der Angestellte kurze Zeit bewusstlos. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrer Beute.

Die Täter sollen circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Jogginghosen und dunkle Mützen.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der

Telefonnummer 06154 6330 – 0 entgegengenommen.

Ober-Ramstadt: Einbrecher flüchten unerkannt

Ober-Ramstadt (ots) – Kriminelle nutzten am Donnerstag (10.11.) die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brüchestraße aus und brachen dort zwischen 12 und 21.30 Uhr ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend unbemerkt. Ob und was die Kriminellen auf ihrem Beutezug

entwendeten, muss nun durch die Kripo geklärt werden.

Die Eindringlinge einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat seine Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise zu den Tätern und verdächtigen Wahrnehmungen in dem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Groß-Umstadt: Mit 49 „Sachen“ zu viel über das Rondell gerast/Fünf Fahrverbote drohen

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen überwachten am Donnerstag (10.11.), zwischen 19.00 und 23.00 Uhr, auf der Bundesstraße 45, am „Höchster Rondell“, die Geschwindigkeit. Auf dem kontrollierten Streckenabschnitt sind maximal 70 km/h erlaubt, für Lastwagen über 7,5 Tonnen gelten dort 60 Stundenkilometer.

Gemessen wurden von den Ordnungshütern insgesamt 804 Fahrzeuge. 174 waren zu schnell. Fünf Autofahrer erwarten nun Fahrverbote, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Stundenkilometer überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 119 „Sachen“ auf dem Tacho. Ihn erwarten 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen registrierten die Kontrolleure zudem 11 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie drei Fahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten.

Pfungstadt: Ein echter Pfungstädter für Pfungstadt / Michael Wagner ist neuer Schutzmann vor Ort

Pfungstadt (ots) – Er ist in Pfungstadt aufgewachsen, dort zur Schule gegangen

und engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in einem städtischen Sportverein:

Mit Michael Wagner haben die Bürgerinnen und Bürger einen echten Pfungstädter

als neuen Schutzmann vor Ort. Der 46 Jahre alte Polizeioberkommissar hat bereits

auf verschiedenen Polizeirevieren und -Stationen Diensterfahrung gesammelt und

gehört seit dem Jahr 2020 der Polizeistation Pfungstadt an. Seit dem 1. August

2022 hat er offiziell die Aufgabe des Schutzmanns vor Ort für die Stadt

Pfungstadt sowie die Stadtteile Hahn und Eschollbrücken übernommen und nimmt

damit eine wichtige Aufgabe wahr.

Als Schutzmann vor Ort kümmert sich der Pfungstädter im Wesentlichen um die

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in der Hessentagsstadt. Aufgrund seines

Faibles für das Einsatzmittel Segway, mit dem er täglich auf Streife in

Pfungstadt geht, ist er im Stadtbild präsent und für „Groß und Klein“ jederzeit

ansprechbar. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt im Kontakt mit den

örtlichen Schulen, für die er als Schulbeauftragter wichtiges Bindeglied und

Ansprechpartner darstellt. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die

Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an

lokalen Veranstaltungen, gehört er, wie auch sein Kollege Polizeihauptkommissar

Ulrich Graf in Darmstadt-Eberstadt und Polizeioberkommissar Andreas Stürmlinger

in Seeheim-Jugenheim zum Stadtbild der jeweiligen Kommune. Darüber hinaus sind

die SvO in ihrer Funktion in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder

vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Der 46-Jährige ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus Pfungstadt per Telefon

über die Rufnummer 06157 / 9509 – 43 oder per E-Mail über

pst.pfungstadt.svo.ppsh@polizei.hessen.de erreichbar.

Odenwaldkreis

Bad König/Nieder-Kinzig: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Ein Wohnhaus in der Sandbergstraße geriet am Donnerstag (10.11.), in der Zeit zwischen kurz vor 19.00 und kurz vor 19.30 Uhr, in das Visier von drei Kriminellen. Die Unbekannten hebelten zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob im Haus etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter einen Schaden von rund 1.500 Euro. Die drei Männer trugen allesamt Mützen, dunkle Jacken und Mund-Nasen-Bedeckungen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

