59-Jähriger nach Raub verletzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwei Männer schlugen am Mittwochabend 09.11.2022, 18.08 Uhr auf einen 59-Jährigen ein, der sich zu Fuß in der Rohrlachstraße befand. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit dem Rucksack des 59-Jährigen. Der 59-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Einer der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, muskulös, 1,80m groß und hatte einen Haarkranz mit Glatze. Er war dunkel gekleidet und trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Der zweite Täter war schlank, circa 1,80m groß, zwischen 30 und 35 Jahren groß, hatte kurze blonde Haare und trug einen grauen Trainingsanzug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

PKW mit Eisenstange beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Mittwochabend (09.11.2022, 22.30 Uhr) mit einer Eisenstange einen geparkten PKW. Der Audi Q5 parkte zum Tatzeitpunkt am Alwin-Mittasch-Platz.

Laut Zeugen war der Täter ca. 30 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag (08.11.2022) auf Mittwoch (09.11.2022) die Scheibe der Eingangstür einer Schule in der Goethestraße zu beschädigen, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Das Vorhaben misslang.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin kollidieren

Ludwigshafen (ots) – Eine verletzte 24-jährige Fahrradfahrerin ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit einer 20-jährigen E-Scoote-Fahrerin am Mittwochmorgen (09.11.2022).

Die 20-Jährige war verbotswidrig in entgegen gesetzter Fahrrichtung auf einem Radweg in der Mittelpartstraße unterwegs, als sie mit der 24-Jährigen frontal kollidierte. Hierbei stürzte die 24-Jährige zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten.

Auf falschen Microsoftmitarbeiter hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Nachdem er eine Meldung auf seinem PC erhielt, rief ein 67-Jähriger die angezeigte Telefonnummer an. Dem vermeintlichen Microsoft-Techniker gewährte er Fernzugriff auf seinen Computer. Im Nachgang bemerkte der Zahlungsbewegungen über seine Amazon- und PayPal-Konten.

Weiterhin forderte der angebliche Mitarbeiter ihn auf, Zahlungskarten im Wert von 300 Euro in einem Ladengeschäft zu erwerben und die enthaltenen Codes an ihn zu übermitteln. Auch dieser Aufforderung kam der Mann nach. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.