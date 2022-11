Tödlicher Unfall mit Regionalbahn

Lambsheim (ots) – Am Donnerstag 10.11.2022 gegen 11:06 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall zwischen einer Regionalbahn und einem Radfahrer gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 70-jährige Radfahrer zusammen mit einem Bekannten auf einem Feldweg der vom Brandweg in Lambsheim in Richtung Frankenthal parallel zur Kreisstraße 2 führt.

Aus Richtung Lambsheim war eine Regionalbahn in Richtung Frankenthal unterwegs. Vermutlich übersah der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache das Haltesignal am unbeschrankten Bahnübergang. Der 56-jährige Lockführer konnte trotz eingeleiteter Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Der Lockführer sowie der Bekannte des Radfahrers und die informierten Angehörigen wurden durch Seelsorger betreut.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallherganges der Leichnam sowie das mitgeführte Pedelec sichergestellt. Aufgrund der Unfallaufnahme blieb die Bahnstrecke bis 13:30 Uhr gesperrt.

Einbruchsdiebstahl auf Baustellengelände

Studernheim (ots) – Im Zeitraum vom 07.11.2022 bis zum 09.11.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Baustellengelände der ehemaligen Supermarktkette. Dort entwendeten diese 20 Stromkabel und 13 Wandlampen. Zudem brachen die Täter drei Baucontainer auf, aus denen sie jedoch keine Wertgegenstände mitnahmen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 5.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.