Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) – Am Morgen des 10.11.2022 ereignete sich gegen 08:11 Uhr ein Alleinunfall auf der L456 Richtung Großniedesheim. Die 56-jährige Fahrerin kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sich ihr PKW einmal überschlug und auf dem Dach im Feld zum Stehen kam.

Die Unfallverursacherin erlitt durch den Aufprall eine Beule am Kopf und klagte weiterhin über Schmerzen in der rechten Hand. Weitere Unfallbeteiligte konnten ausgeschlossen werden. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollmaßnahmen Licht

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 wurden mehrere Kontrollstellen in Frankenthal eingerichtet. Zielrichtung waren diesmal die lichttechnischen Einrichtungen an KFZ zum bundesweiten Licht-Test 2022 “Gut sehen! Sicher fahren!”. Insgesamt wurden knapp 50 Fahrzeuge kontrolliert und 8 Mängelberichte ausgestellt, welche auch andere Mängel als Beleuchtung umfassten.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es essenziell, nicht nur gut zu sehen, sondern auch gut gesehen zu werden. Eine vollständige und funktionierende lichttechnische Einrichtung Ihres Fahrzeugs sorgt für eine Reduzierung des Unfallgeschehens. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob sämtliche entsprechende Elemente ordnungsgemäß funktionieren.