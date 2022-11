Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am Donnerstag 09.11.2022 gegen 11 Uhr beobachtete die Ladendetektivin eines Einkaufszentrums in der Maximilianstraße eine 17-Jährige sowie deren Begleiter. Die 17-Jährige nahm eine Schokoladentafel aus der Auslage, wonach sich beide Personen konspirativ umschauten und die Kasse passierten, ohne zu bezahlen.

Auf offener Straße sprach die Detektivin das Paar an, woraufhin der männliche Begleiter flüchtete und entkam. Die Ladendetektivin hielt die 17-Jährige fest und überstellte sie der Polizei.

Sie händigte der Detektivin 4 kleine Schokoladenengel im Wert von 5 Euro aus und gab den Diebstahl zu. Der Verbleib der Schokoladentafel ist hingegen weiter ungeklärt.

Unverschlossene Fahrräder im Visier

Speyer (ots) – Am 09.11.2022 gegen 14:50 Uhr beobachteten Zeugen einen alkoholisierten 37-Jährigen in der Rulandstraße auf Höhe der Kindertagesstätte bei dem Versuch, ein Fahrrad samt dem daran befestigten Kleinkindhelm wegzuschieben. Eine Zeugin hinderte ihn daran und stellte das Fahrrad zurück. Anschließend ging der 37-Jährige in einen nahe gelegenen Park und steuerte auch hier zielgerichtet auf abgestellte Fahrräder zu.

Hier nahm der 37-Jährige ein weiteres Fahrrad und versuchte es wegzuschieben. In beiden Fällen waren die Fahrräder unverschlossen, da deren Besitzer nur für ganz kurze Zeit etwas erledigen wollten. Die hinzugerufene Polizeistreife traf den 37-Jährigen schließlich an und stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille fest. Dem 37-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Diebstahls.

Die Polizei rät ausdrücklich dazu, Fahrräder auch bei nur kurzzeitigen Erledigungen oder geringer Distanz zum Fahrrad abzuschließen. Diebe nutzen jede Gelegenheit.