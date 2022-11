Landau: Die Polizei-News

Schwerverkehr-Kontrolle auf der B272 (siehe Foto)

Landau (ots) – Am 09.11.2022, in der Zeit von 08-13.00 Uhr wurden durch Kräfte der Polizeidirektion Landau, der Zentrale Verkehrsdirektion und des Zolls Kontrollen mit dem Schwerpunkt Schwerverkehr durchgeführt. Hierbei kam es zu mehreren Beanstandungen, unter anderem wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Ladungssicherung gefertigt.

In einem Fall wurde ein Radlader ohne Sicherung befördert (s. Foto). Weiterhin kam es zu einer Untersagung der Weiterfahrt wegen fehlender Fahrerlaubnis. Gegen den Halter wird ein Verfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vorsicht vor Haustürgeschäften

Kleinfischlingen (ots) – Wiederholt konnte am Dienstag 08.11.2022 ein 41-jähriger Mann in der Hauptstraße angetroffen werden, der Handwerkergeschäfte anbot. Die Polizei warnt vor solchen Hautürgeschäften.

Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand an Ihrer Haustür etwas verkaufen möchte, insbesondere wenn die Verkäufer Sie mit Schnäppchen locken wollen. Die angebotenen Gegenstände sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Deshalb kaufen Sie niemals etwas an der Haustür. Und lassen Sie unaufgeforderte Verkäufer nicht in Ihre Wohnung. Verständigen Sie in jedem Fall Ihre Polizei.