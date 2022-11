Forst – Einbrecher durch aufmerksame Nachbarn in Flucht geschlagen

Forst (ots) – Zwei unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen versucht,

in ein Wohnhaus in Forst einzubrechen, wurden dabei aber von den Anwohnern

gestört.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter gegen 02:30 Uhr das in der

Egerstraße gelegene Wohnanwesen über den von außen nicht einsehbaren

Terrassenbereich. Dort versuchten sie, einen geschlossenen Rollladen gewaltsam

zu öffnen, um ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Die Nachbarn wurden jedoch

durch die Geräusche aufmerksam und machten sich durch Rufe bemerkbar. Die

überraschten Einbrecher sprangen daraufhin über eine dortige Hecke und

flüchteten in Richtung der Egerstraße.

Die beiden Täter waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzenpullover.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in

Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Mann überquert unbefugt die Gleise – Die Bundespolizei warnt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (10. November) hat ein 24-Jähriger

am Hauptbahnhof Karlsruhe unbefugt die Gleise überquert. Ihn erwartet nun ein

Bußgeld.

Gegen 00:30 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei den Mann beim Überqueren der

Gleise 2 und 3 beobachten. Folglich sprachen die Beamten den 26-Jährigen an und

wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Dieser zeigte nur wenig Verständnis für

die polizeilichen Maßnahmen. Nach einer Belehrung konnte der Mann seine Reise

auf dafür vorgesehenen Wegen fortsetzen. Ihn erwartet nun ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen

Stellen zu überqueren. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen

Geschwindigkeiten. Aufgrund ihrer Beschaffenheit ist ein sofortiger Stillstand

fast unmöglich. Zudem sind Züge teilweise sehr leise und ein Herannahen kann

leicht überhört werden. Nicht selten kommt es bei unbefugten und sinnlosen

Gleisüberquerungen zu schweren oder gar tödlichen Unfällen – durch die

vermeintliche Abkürzung des Weges, verkürzt man häufig eher die eigene

Lebenszeit. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden

Sie unter www.bundespolizei.de.

Körperverletzung und Widerstand am Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Am späten Mittwochabend (9. November) leisteten zwei deutsche

Staatsbürger am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen Bundespolizisten. Zuvor

war es zu einer Auseinandersetzung mit einer Streife der Deutschen Bahn

Sicherheit gekommen, bei welcher auch ein Reisender verletzt wurde.

Gegen 23 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof durch eine Streife der

Deutschen Bahn Sicherheit über zwei männliche Personen in der Haupthalle

informiert, welche Reisende belästigten. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich

die Situation bereits zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn

Sicherheit die 26- und 33-jährigen Tatverdächtigen aufgrund des pöbelnden

Verhaltens ansprachen. Hierauf reagierten die beiden Männer aggressiv und

griffen einen der Mitarbeitenden körperlich an. Ein Zeuge, der sich in

unmittelbarer Nähe zur Situation aufhielt, eilte den beiden

Sicherheitsmitarbeitern zur Hilfe. Hierbei wurde er von dem 26-jährigen

Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte zog sich

hierbei leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner ärztlichen Versorgung

bedurften. Durch die Unterstützung einer weiteren Streife der Deutschen Bahn

Sicherheit gelang es den Personen die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der

Bundespolizei festzuhalten.

Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest und legten ihnen aufgrund

des aggressiven Verhaltens Handfesseln an. Sowohl gegen die polizeilichen

Maßnahmen als auch gegen die Verbringung zur Dienststelle am Hauptbahnhof

leisteten beide Personen erheblichen Widerstand. Hierbei wurde kein Beamter

verletzt.

Ein auf der Wache freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem

26-jährigen Tatverdächtigen einen Wert von 1,36 Promille und bei seinem

33-jährigen Mittäter einen Wert von 1,68 Promille.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

verantworten. Den 26-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung.