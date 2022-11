Mannheim-Käfertal: Uhren und Schmuck in hohem Wert nach Einbruch in Wohnhaus erbeutet – Polizei bittet um Hinweise!

Mannheim-Käfertal (ots) – Eingebrochen wurde am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 19

Uhr, in ein Wohnhaus im Planetenweg des Mannheimer Stadtteils Käfertal.

Nachdem die Besitzerin Einbruchspuren feststellen konnte, verständigte sie

umgehend die Polizei. Vermutlich verschaffte sich die bislang unbekannte

Täterschaft gewaltsam Zutritt über die Terrassentür des Anwesens. Die unbekannte

Täterschaft durchwühlte anschließend offenbar sämtliche Räumlichkeiten und

entwendete daraus unter anderem zwei hochwertige Armbanduhren sowie diverse

Schmuckstücke mit mittlerem, fünfstelligem Wert.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt und vorhandene Spuren derzeit durch

die Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter

Tel.: 0621 / 174-4444 zu wenden.

Mannheim-Sandhofen: Gruppe bei dreistem Diebstahl erwischt

Mannheim (ots) – In einem großen Einrichtungshaus versuchten am Mittwoch gegen

16.50 Uhr drei Kunden einen dreisten Diebstahl zu begehen. Das Trio lud fleißig

seinen Einkaufwagen voll und begab sich mit diesem an eine der dortigen

Selbstscanner-Kassen. Eine Dame des Trios begab sich während des Scannvorgangs

zu der Kassenaufsicht und stellte dieser Fragen zum Bezahlvorgang, vermutlich in

der Absicht diese abzulenken. Als das Gespräch endete, hatte der 34-Jährige

Kunde Ware in Höhe von ca. 60 Euro bezahlt und wollte sich mit seinen beiden

Begleiterinnen in Richtung Ausgang begeben. Da die Kassenaufsicht den bezahlten

Betrag aus dem Augenwinkel wahrnehmen konnte und dies ihrer Einschätzung nach

nicht zu der Ware im Einkaufswagen passte, kontrollierte sie die Rechnung.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 34- Jährige lediglich einen kleinen

Bruchteil der Ware bezahlt hatte und der eigentliche Einkaufswert bei ca. 1.400

Euro lag. Während der Mann vor Ort festgehalten wurde, konnten sich die

Begleiterinnen unbemerkt aus dem Staub machen. Die Ermittlungen wurden durch das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen und dauern derzeit noch an.

Mannheim-Käfertal: Ein Verletzter nach Unfall mit E-Scooter

Mannheim-Käfertal (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Bismarckstraße

zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht

verletzt wurde.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge missachtete der in Richtung der

Reichskanzler-Müller-Straße fahrende 31-Jährige gegen 5:30 Uhr offenbar die rote

Ampel an der Kreuzung zum Kaiserring, wo er im Kreuzungsbereich mit dem Audi

eines 28-Jährigen kollidierte, welcher bei Grün die Parkhausausfahrt am

Willy-Brandt-Platz in Richtung Kaiserring verließ.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich der 31 Jahre alte E-Scooter-Fahrer

lediglich geringfügige Verletzungen an der Hand zu. Das Auto des 28-Jährigen

wurde durch die Kollision stark beschädigt. Der Fahrer selbst blieb

glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf

rund 9000,- Euro beziffert.

Durch die Unfallaufnahme der Polizei kam es zu keinen nennenswerten

Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs.

Mannheim-Innenstadt: Diebstahl aus Lkw – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 06:40 Uhr bis 8:00

Uhr, schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Fahrerscheibe eines in den

N-Quadraten geparkten Lkw ein. Entwendet wurde unter anderem eine Umhängetasche

und ein Rucksack mit persönlichen Wertgegenständen. Der entstandene Sach- und

Diebstahlsschaden sind bislang noch nicht bekannt und Teil der weiteren

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur

Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.