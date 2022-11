Weinheim: Bewohner durch Einbrecher aus dem Schlaf gerissen – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am Mittwoch verschafften sich zwei unbekannte Männer zwischen

20.50 Uhr und 21.00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Annastraße.

Hierzu hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug das Küchenfenster auf und

stiegen hierüber in das Haus ein. Der Bewohner schlief zu diesem Zeitpunkt auf

der Couch im Wohnzimmer und wachte durch den Lärm der Einbrecher auf, die gerade

den Wohnzimmerschrank durchwühlten. Mutig und unerschrocken hielt er eine laute

Ansprache woraufhin die Einbrecher, vermutlich selbst erschrocken über die

Anwesenheit des schlafenden Bewohners, sofort über den zuvor genutzten

Einstiegsweg die Flucht ergriffen. Von den Tätern konnte aufgrund der Dunkelheit

nur eine vage Beschreibung erhoben werden: Zwei Männer, ca. 185 cm groß und

dunkel gekleidet.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Kriminaldauerdienst zu melden unter 0621-174 4444.

A6 / Walldorf: Verkehrsunfall auf der A6 mit vier beteiligten Fahrzeugen

Walldorf (ots) – Nach dem Unfall auf der A6 kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf

ist die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahnsperrung wieder aufgehoben. Die

Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen. Der Fahrer eines

Smarts wurde bei dem Unfall schwer verletzt, weshalb er durch den Rettungsdienst

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Über Verletzungen

weiterer Unfallbeteiligter sowie die Schadenshöhe können zu jetzigen Zeitpunkt

noch keine Angaben gemacht werden.

Rauenberg-Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlung – Zeugen gesucht!

Rauenberg-Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochvormittag gegen 11:15 Uhr soll

sich eine bislang unbekannte männliche Person am Fußweg zum Tierpark Rauenberg

gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle

Handlungen an sich vorgenommen haben. Nachdem die 32-jährige Passantin eine

weitere Passantin auf den Vorfall aufmerksam gemacht hat, entfernte sich der

Mann zu Fuß in Richtung Rotenberger Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, normale Körperstatur mit leichtem Bauchansatz, ca. 50 Jahre alt. Der

unbekannte Täter trug einen dunkelblauen Pullover, blaue Jeans und womöglich

eine Hundeleine befestigt an einem Karabiner über die Schulter hängend.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Bei Reinigungsarbeiten Kellerbrand ausgelöst

Hemsbach (ots) – Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr löste ein Anwohner der Tilsiter

Straße bei Reinigungsarbeiten an einem Kaminschacht einen Kellerbrand aus. Neben

den eigenständigen Löschversuchen des Mannes platzten durch die Hitzeentwicklung

mehrere Wasserleitungen, wodurch das Feuer zügig gelöscht werden konnte. Dennoch

entstand an dem Gebäude ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die freiwillige

Feuerwehr Hemsbach war mit fünf Fahrzeugen sowie 23 Einsatzkräften im Einsatz.