Heidelberg-Weststadt: Zwei Männer im Alter von 26 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft

Heidelberg-Weststadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen zwei 26

Jahre alte Männer erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Montag, den 7.

November 2022, gegen 22:38 Uhr zwei Männer im Alter von 51 und 63 Jahren

körperlich angegriffen und nicht unerheblich verletzt zu haben.

In der Kurfürsten-Anlage sollen die beiden Tatverdächtigen zunächst den älteren

der beiden Geschädigten angesprochen und nach Zigaretten sowie Bargeld gefragt

haben. Nachdem der Mann dies verneinte, sollen die beiden 26-Jährigen

unvermittelt mit Fäusten sowie mit einer in der Nähe stehenden Warnbake auf ihr

Opfer eingeschlagen haben.

Nunmehr wurde der 51-Jährige auf die Situation aufmerksam und eilte dem Älteren

zu Hilfe. Daraufhin soll er ebenfalls durch einen der beiden Tatverdächtigen mit

der Warnbake geschlagen worden sein.

Anschließend sollen die beiden 26-Jährigen mit der Warnbake und mit Fußtritten

auf den Kopf des mittlerweile am Boden liegenden 63-Jährigen eingewirkt haben.

Schließlich sollen sie in Richtung Hauptbahnhof geflohen sein.

Anhand vorliegender Videoaufnahmen eines Anwohners, der das Tatgeschehen

aufzeichnen konnte, gelang es, die beiden 26-Jährigen als Tatverdächtige zu

identifizieren und im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg wegen

Fluchtgefahr Haftbefehle gegen die nunmehr im dringenden Tatverdacht u.a. der

gefährlichen Körperverletzung stehenden Männer.

Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin der Haft- und Ermittlungsrichterin

des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihnen die Haftbefehle eröffnete und

diese in Vollzug setzte. Anschließend wurden die Beschuldigten in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Heidelberg-Bergheim: Gesuchter Einbrecher nach Buskontrolle festgenommen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwoch führten Beamtinnen und Beamte der

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim mit Unterstützung von Kräften des

Polizeipräsidiums Einsatz im Rahmen des Intensivkonzepts zur Bekämpfung von

Wohnungseinbruchsdiebstählen stationäre Fernbuskontrollen am Zentralen

Omnibusbahnhof durch.

Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 18 Uhr konnten so 11 Kraftomnibusse aus dem

gesamten europäischen Raum und insgesamt 53 Personen einer Kontrolle unterzogen

werden. Gegen 12:50 Uhr konnten Beamtinnen und Beamte der Bundesautobahnfahndung

hierbei einen mittels Haftbefehl gesuchten, 46-jährigen Einbrecher ausfindig

machen und festnehmen. Dieser wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Im Zuge der weiteren Kontrollmaßnahmen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler

zudem folgende Verstöße fest:

vier Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht

zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht

ein Verstoß gegen die im Straßenverkehr geltenden

Sozialvorschriften

Sozialvorschriften ein Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz

ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz

An dem Einsatz waren insgesamt 30 Polizeibeamtinnen und -beamte beteiligt.

Heidelberg: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der Speyerer Straße/ L600a

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit

seinem Renault die Speyerer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts, als er kurz

vor der Kreuzung Speyerer Straße/Grasweg einen Fahrstreifenwechsel vornahm. Der

56-Jährige ordnete sich auf der linken von drei Fahrspuren ein und übersah dabei

einen an der Ampel wartenden Skoda. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf

zwei weitere, vor ihm wartende Autos geschoben. An allen vier Fahrzeugen

entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 3500 Euro. Verletzt wurde

niemand.