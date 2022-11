Frankfurt-Eschersheim: Trickbetrug

Frankfurt – (lo) Am gestrigen Mittag (09. November 2022) kam es in der

Eleonore-Sterling-Straße zu einem Trickbetrug, indem Betrüger mit der Masche des

„falschen Polizeibeamten“ an das Bargeld einer 84-Jährigen gelangten.

Gegen 14:00 Uhr erhielt die Geschädigte den Anruf eines angeblichen

Polizeibeamten, der ihr mitteilte, dass ihr Sohn in einen tödlichen

Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine mögliche Haft für den Sohn abzuwenden,

solle eine Kaution übergeben werden. Als Treffpunkt machte man die Hügelstraße

in Höhe einer Tankstelle aus. Dort traf sich die 84-Jährige mit der Abholerin,

der sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 16.000 EUR übergab. Nachdem

die Geschädigte Kontakt mit ihrem Sohn aufgenommen hatte, musste sie erkennen,

in eine Betrugsmasche hereingefallen zu sein.

Täterbeschreibung:

Weiblich, ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, lange, dunkelblonde Haare, dunkle

Augen; trug eine blaugraue Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 75511200 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

Die Polizei oder die Justiz bittet Bürgerinnen und Bürger

niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon.

Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen

Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine

Diskussionen ein. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf. Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder

Wertgegenstände an Unbekannte. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen

über den Anruf. Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter

der 110. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines

Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch zwei Haftbefehle vollstreckt. Das erste Mal klickten

die Handschellen, als die Beamten einen 31-jährigen wohnsitzlosen Mann

überprüften, der in einem Regionalexpress ohne Fahrschein angetroffen wurde.

Wegen Diebstahlsdelikten mit einer ausstehenden Freiheitsstrafe von 25 Tagen

hatte die Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen den Mann einen Haftbefehl erwirkt.

Eine Freiheitsstrafe von 75 Tage stand bei der zweiten Festnahme im Raum. Ein

34-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann war den Beamten bei einer

Routinekontrolle im Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Die Staatsanwaltschaft

Gießen suchte den Mann wegen verschiedener Diebstähle. Beide Männer wurden nach

ihrer Verhaftung in die Justizvollzugsanstalt nach Darmstadt gebracht.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße November 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach November 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße November 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring November 2022: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Angriff in Straßenbahn – Täter flüchtig

Frankfurt – (di) Gestern Mittag (09. November 2022) wurde ein 42-Jähriger

nach einem Wortgefecht mit einem Unbekannten in der Innenstadt niedergeschlagen

und ausgeraubt. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Der 42-Jährigen befand sich gegen 12:10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 11 in

Richtung Fechenheim als er zwischen den Haltestellen Willy-Brand-Platz und

Börneplatz nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten

wegen eines Remplers unvermittelt angegriffen wurde. Der Täter boxte seinem

Opfer hierbei mehrfach in den Bauch und warf es zu Boden. Selbst am Boden

liegend schlug er weiter auf den Geschädigten ein und stahl dann noch das Handy

und die Geldbörse aus dessen Jacke. Fahrgäste gingen dazwischen und trennten

Täter und Opfer. Der Geschädigten verließ die Straßenbahn an der Haltestelle

Börneplatz während der Täter mit der Bahn weiterfuhr.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß, korpulente Figur, 3-Tage-Bart,

Brille, weiße Wollmütze, Jeans Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter

oder der Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich

zuständigen Revier (1. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 10100 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Griesheim: Festnahme nach Fahrzeugbrand

Frankfurt – (fue) Am Donnerstag, den 10. November 2022, gegen 04.40 Uhr,

wurde den Einsatzkräften der Brand eines Fahrzeuges in der Emdener Straße, in

Höhe der Hausnummer 5, gemeldet. Betroffen war ein Mercedes A-Klasse, zwei

weitere, daneben geparkte Fahrzeuge, ein VW T-Roc und ein Mercedes B-Klasse,

wurden durch die große Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Noch im Nahbereich fiel den Polizeibeamten ein 31-jähriger Man auf, der

Rußanhaftungen an den Händen aufwies. In seinen Ausführungen verwickelte er sich

in Widersprüche und wurde daraufhin festgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich

der Brandursache dauern an, Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen

werden.

Frankfurt-Griesheim: Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Frankfurt – (th) Die Frankfurter Polizei führte am Dienstagabend (08.

November 2022) Kontrollmaßnahmen zur gezielten Bekämpfung des

Wohnungseinbruchsdiebstahls im Stadtgebiet durch. Im Rahmen der

Kontrollmaßnahmen wurde unter anderem eine Kontrollstelle im Bereich der

Autobahnbrücke A5 an der Mainzer Landstraße eingerichtet.

Hier kam es zur Kontrolle eines Uber-Fahrzeugs. Es stellte sich heraus, dass ein

Fahrgast per Haftbefehl gesucht wurde. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte er der

Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Da es in dem Fahrzeug zudem deutlich nach

Marihuana roch, wurde das Fahrzeug und die Insassen durchsucht. Hierbei konnten

neben einer kleinen Menge Kokain, ca. 65 Gramm Marihuana aufgefunden und einer

Mitfahrerin zugeordnet werden. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung bei der

Frau führte nochmals zum Auffinden von über 20 Gramm Amphetamin.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen.