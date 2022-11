Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Trickdieb geht leer aus

Am Mittwoch kam es am Friedberger in der Parkanlage am Goetheplatz zu einem versuchten Trickdiebstahl. Gegen 12.30 Uhr war ein 73-Jähriger von einem ihm Unbekannten angesprochen und darum gebeten worden, Geld zu wechseln. Als der Senior sein Portemonnaie herausholte, um nach passenden Münzen zu sehen, versuchte der Täter, unbemerkt die Geldscheine heraus zu fingern. Als der Geschädigte dies realisierte, zog er die Börse an sich, sodass die Ecken der Banknoten abrissen. Der Beschuldigte, der als etwa 180 cm großer, grau gekleideter Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild und möglicherweise osteuropäischem Akzent beschrieben wird, flüchtete daraufhin. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Nidda: Hunderte Kilogramm Äpfel geklaut

Nachdem bereits am Sonntag, 23.10.2022 von einer Streuobstwiese am Stehfelder Weg mehrere Hundert Kilogramm Äpfel gestohlen wurden, bittet die Polizei in Büdingen einen wichtigen Zeugen, der die Tat offenbar hatte beobachten können, sich zu melden.

An besagtem Sonntag hatte eine männliche Person gegen 12.50 Uhr die Früchte geerntet und war dann mit einem roten PKW, eventuell Opel, davongefahren. Ein Zeuge hatte dies offenbar beobachtet und den Täter angesprochen. Dieser entgegnete, er kenne die Eigentümer des Geländes und habe deren Erlaubnis, die Äpfel zu pflücken. Eine Lüge, wie der Zeuge im späteren Gespräch mit diesen feststellte.

Die Personalien des Mannes, der den Eigentümern vom Diebstahl berichtete, sind der Polizei noch nicht bekannt. Bei diesem soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls um einen Eigentümer eines dortigen Flurstückes handeln. Da der Mann als wichtiger Zeuge infrage kommt, wird dieser gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für etwaige weitere Zeugen, die andere sachdienliche Angaben zur geschilderten tat machen können.

Altenstadt: In Einfamilienhaus gestiegen

Zwischen 16 und 18 Uhr kam es am Mittwoch in der Oberauer Töpferstraße zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem der oder die Straftäter eine Terrassentür aufgehebelt hatten und so in die Räumlichkeiten gelangten, durchsuchten sie das Haus nach Verwertbarem. Was genau gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Wetterauer Kripo ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Wem waren im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?

Butzbach: Werkzeug aus Scheune gestohlen

Werkzeug und andere Arbeitsgeräte im Wert mehrerer Tausend Euro stahlen Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen von einem Hof in der Nieder-Weiseler Straße „Am Seefeld“ gestohlen. Zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr hatten die Straftäter auf dem Gelände eine Lagerhalle aufgebrochen und aus dieser einen Winkelschleifer, einen Schlagschrauber, eine Stichsäge, zwei Akkuschrauber sowie ein dazugehöriges Ladegerät geklaut. Die Polizei in Butzbach ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Am Montagmorgen stürzte im Kreisverkehr an der Esso-Tankstelle (Friedberger – Schwalheimer Straße) ein Radfahrer. Offensichtlich hatte den 32-Jährigen ein in den Kreisverkehr einfahrender Taxifahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der Biker konnte durch starkes Abbremsen eine Kollision zwar vermeiden, kam dabei jedoch zu Fall. Das Taxi hatte daraufhin kurz angehalten, war dann jedoch weggefahren. Der Radfahrer blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt; das Fahrrad trug jedoch Schäden davon. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf das beteiligte Taxi sowie dessen Fahrer unter Tel. 06031/6010.

Reichelsheim: Hauswand touchiert – rotes Fahrzeug mit Beschädigungen gesucht

Knapp 1.000 Euro Schaden an einer Hauswand in der Erbsengasse verursachte ein momentan noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Samstag, 22.10., 4 Uhr bis Samstag, 5.11., 15 Uhr. Die Polizei sicherte vor Ort in einer Höhe von 57 bis 62 cm sowie 67 bis 68 cm rote Lackspuren am Putz. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass diese der Lackierung des verursachenden Fahrzeuges entsprechen. Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Kollision im Kreuzungsbereich – Polizei sucht beschädigten, weißen Corsa

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend in der Friedensstraße Ecke Im Krämer bittet die Polizei um Hinweise auf ein am Unfall beteiligtes Fahrzeuge. Gegen 20.20 Uhr war die Fahrerin eines roten Smart auf der Straße „Im Krämer“ unterwegs in Richtung Friedensstraße. Im Kreuzungsbereich krachte ein weißer Opel Corsa, welcher auf der Friedensstraße in Richtung Mainzer-Tor-Weg unterwegs war, in die rechte Seite des Kleinwagens. Der Smart schleuderte in eine Grundstückshecke und kam dort zum Stehen. Als die Smart-Fahrerin äußerte, die Polizei verständigen zu wollen, soll der als etwa 25 bis 30 Jahre alte Corsa-fahrer mit dunklen, kurzen Haaren und Bluejeans das am Boden liegende Frontkennzeichen des Opel aufgehoben haben und davon gefahren sein. Den Angaben zufolge sprach dieser nur gebrochen Deutsch. Die Smartfahrerin blieb unverletzt; der an ihrem Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt jedoch mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter Tel. 06031/6010 um Hinweise möglicher Zeugen hinsichtlich des beschädigten Opels sowie dessen Fahrers.