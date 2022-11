Einbrecher unterwegs- Kripo sucht Zeugen

Niederweimar/Amöneburg/Fronhausen

Nach drei Einbrüchen sucht die Kripo Marburg nach Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatorte.

Bereits am zurückliegenden Wochenende, zwischen Samstag, 05. November und Montag, 07. November, stieg ein Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster von der Rückseite her in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Amselweg in Niederweimar ein. Den Spuren nach durchsuchte der Täter das Mobiliar. Derzeit steht wegen der Abwesenheit der Bewohnerin nicht fest, ob der Täter Beute machte.

Am Dienstag, 08. November, stieg ein Einbrecher zwischen 09 und 11.30 Uhr durch das zuvor mit einem Stein eingeworfene Fenster in ein Bauernhaus in der Kirchhainer Straße in Amöneburg ein. Hier betrat und durchsuchte der Täter sämtliche Räume und entkam mit Bargeld, EC-Karten und einem Laptop. Der entstandene reine Sachschaden liegt bei wenigen Hundert Euro. Der Wert der Beute ist vierstellig.

Schließlich bitten die Ermittler noch nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Fronhausen um Hinweise. In dieses Haus gelangte der Täter durch die aufgebrochene Terrassentür. Er hatte es offenbar auf Bargeld und Schmuck abgesehen und durchsuchte dazu alle Räume. Eine aufgehebelte Geld- bzw. Schmuckkassette ließ der Täter im Garten des Hauses zurück. Die Tatzeit ließ sich einschränken auf Mittwoch, 09. November, zwischen 07.30 und 20.30 Uhr.

Wer hat zu den Tatzeiten an den Tatorten verdächtige Personen gesehen? Wem sind vielleicht fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Stadtallendorf

Für einen 40 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis endete seine Autofahrt am Dienstag, 08. November, um etwa 15.35 Uhr. Da er während der Fahrt mit dem Handy telefonierte, erhielt er durch den Anhalteposten einer stationären Verkehrskontrolle in der Niederkleiner Straße entsprechende Anhaltezeichen. Bei der Kontrolle keimte der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer Reaktion auf THC, sodass die Polizei nicht nur die Weiterfahrt unterband, sondern auch eine Blutprobe veranlasste.

Marburg

Die Polizei Marburg überprüfte am Mittwoch, 09. November, um 15 Uhr in der Marburger Innenstadt die 71 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf. Der Alkotest der Dame zeigte um 15.15 Uhr einen Wert von 1,45 Promille. Hier waren eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins und des Autoschlüssels die unmittelbaren Folgen.

# Gießen: Die Polizei-News

Gießen: Gemeinsame Kontrolle mit der Ordnungspolizei

Beamte der Polizei Gießen und Angestellte der Stadt Gießen führten am Dienstag im Rahmen des Konzeptes Sicheres Gießen gemeinsame Kontrollen durch. Sie überprüften im Stadtgebiet über 30 Personen. In der Straße „Zu den Mühlen“ fanden die Kontrolleure gegen 16.45 Uhr in der Jacke eines 20-Jährigen einen Joint, stellten diesen sicher und leiteten gegen den Verdächtigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Etwa 15 Minuten später, gegen 17.00 Uhr, fiel ein 29-Jähriger in der Straße „Auf der Bach“ auf. Er roch stark nach Marihuana. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge an Marihuana. Es folgte hier ebenfalls die Sicherstellung des Betäubungsmittels.

Fernwald: Offenbar bei Rangieren touchiert

Offenbar beim Rangieren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Lilienweg geparkten VW. Der blaue Golf stand dort zwischen 07.50 Uhr am Dienstag und 07.20 Uhr am Mittwoch. Hinweise zu dem Verursacher des etwa 1.500 Euro teuren Schadens nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Biebertal: Mit Messer bedroht

In einer Wohnung in der Gießener Straße in Biebertal gerieten Mittwochabend zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf schlug ein 45 Jahre alter Mann mehrfach einen 68-Jährigen und bedrohte ihn mit einem Messer. Eine Bewohnerin informierte die Polizei, welche mit mehreren Streifenwagen anrückte. Beamte nahmen den alkoholisierten Mann fest und nahmen ihn zunächst mit auf die Woche. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen entnahm ein Arzt dem Festgenommenen eine Blutprobe. Anschließend kam der 45-Jährige in eine Fachklinik.

Linden: Schneidwerkzeug mitgenommen

Auf Schneidwerkzeug im Wert von über 600 Euro hatte es ein Unbekannter in einem Fachgeschäft in der Gottlieb-Daimler-Straße abgesehen. Der Unbekannte ließ das Diebesgut am Dienstag zwischen 10.45 und 10.50 Uhr aus dem Geschäft mitgehen. Beschreibung des unbekannten Ladendiebs: Er ist etwa 1,80 Meter groß und zirka 40 Jahre alt. Er hatte einen Dreitagebart. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Elektronikgeräte aus Gaststätte geklaut

In der Straße „An der Alten Post“ geriet eine Gaststätte in den Fokus von Dieben. Zwischen 23.00 Uhr am Montag und 21.15 Uhr am Dienstag brachen die Unbekannten ein Kellerfenster auf. Aus der Gaststätte entwendeten die Einbrecher Elektronikgeräte. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen

Gießen: Scheibe durch Flaschenwurf beschädigt

Unbekannte warfen am Donnerstag gegen 03.30 Uhr mit einer Flasche die Scheibe eines Geschäftes in der Kaplansgasse ein. Ein Zeuge beobachtete drei Männer dabei und informierte die Polizei. Einer der Tatverdächtigen soll eine mintgrüne Jacke getragen haben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Wem ist das Trio in der Kaplansgasse und bei seiner Flucht aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Türöffnen BMW beschädigt

Vermutlich beim Öffnen der Fahrertür beschädigte ein Unbekannter am Dienstag (08.November) zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr einen in der Lonystraße geparkten braunen BMW. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Mittwochabend (09.November) gegen 23.40 Uhr die Friedhofsallee in Richtung Neuer Friedhof. In Höhe der Hausnummer 7 kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen geparkten VW und flüchtete von der Unfallstelle. Nach circa fünf Minuten kam der Verursacher zur Unfallstelle zurück. Es handelt sich um einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der alkoholisiert unterwegs war. Er pustete stattliche 2,61 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.