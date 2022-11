Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Kassel (ots) – Für einen 41-jährigen Wohnsitzlosen aus Belarus klickten gestern

Nachmittag (9.11.) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe die Handschellen.

Der Mann war in einem ICE aus Richtung Süden bei der Fahrscheinkontrolle

aufgefallen.

Im Rahmen der Identitätsüberprüfung durch Beamte der Bundespolizeiinspektion

Kassel stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl

wegen mehrfach begangener Diebstähle, Körperverletzungen sowie Bedrohungen vom

Amtsgericht Nürnberg vorlag.

Bis zur Vorführung vor dem Haftrichter am nächsten Tag (10.11.) musste der

41-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in den Gewahrsam der Kasseler

Justizbehörden.

Auto landet in Altenbaunaer Straße im Gleisbett: Fahrerin erheblich alkoholisiert

Kassel-Oberzwehren: In der Nacht zum heutigen Donnerstag meldeten sich gegen 1:30 Uhr verschiedene Autofahrer telefonisch bei der Kasseler Polizei, da sich unweit der Haltestelle Mattenbergstraße in Oberzwehren offenbar ein Pkw im Gleisbett der Straßenbahn festgefahren hatte. Wie die zum Ort des Geschehens eilende Streife des Polizeireviers Süd-West dort feststellte, war ein BMW in Fahrtrichtung Baunatal von der Altenbaunaer Straße abgekommen und im unbefestigten Gleisbett gelandet. Laut Zeugen soll die Fahrerin anschließend vergeblich versucht haben, wieder herauszufahren. Die Beamten nahmen Kontakt zu der Frau auf, die eigenen Angaben zufolge glücklicherweise nicht verletzt wurde. Allerdings bemerkten die Polizisten schnell, dass die 30-Jährige aus Baunatal unter deutlichem Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,6 Promille, weshalb sie die Beamten mit zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der im Gleisbett stehende Pkw war rundherum beschädigt worden. Der Wagen wurde anschließend abgeschleppt, noch bevor die ersten Straßenbahnen wieder fuhren. Behinderungen im ÖPNV blieben somit aus. Die 30-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Autodiebe scheitern in Bettenhausen: Täterhinweise erbeten

Kassel-Bettenhausen: Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Benteroder Straße in Kassel-Bettenhausen gescheitert. Warum es den unbekannten Tätern nicht gelang, den vor dem Eingang eines Wohnhauses abgestellten Audi A7 Sportback zu stehlen, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, die von einer Überwachungskamera erfasst wurden. Nach erster Auswertung der Bilder liegt folgende Beschreibung vor:

Täter: Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter, Kappe, dunkles Oberteil, helle Hose, dunkle Schuhe

Täter: Männlich, Drei-Tage-Bart, Kappe, dunkle Jacke oder Weste, helle Hose, dunkle Schuhe, weiße Socken, Handschuhe



Ereignet hatte sich der versuchte Autodiebstahl gegen 1:40 Uhr in der Nacht. Zu dieser Zeit bewegte sich einer der Täter vor der Eingangstür des Wohnhauses, während sein Komplize an dem geparkten Audi hantierte und offenbar versuchte, die Fahrertür zu öffnen. Nachdem dies misslungen war, flüchteten die Unbekannten in Richtung Umbachsweg. Aufgrund der Aufzeichnungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter vor der Haustür einen Funkstreckenverlängerer dabeihatte, um sich die Keyless-Go-Funktion des Audi zunutze zu machen. Die in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den Autodieben verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bettenhausen beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gebäude von Energiekonzern mit Farbbeuteln beworfen: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht Farbbeutel gegen das Gebäude eines Energiekonzerns in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel geworfen. Die Farbbeutel mit verschiedenen Rottönen verursachten an der Fassade und im Eingangsbereich Flecken und Spritzer, wobei sich der Gesamtsachschaden nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro beläuft. Mitarbeiter hatten kurz nach Mitternacht mehrere dumpfe Schläge gehört und danach die Schäden entdeckt, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich die Tat nach Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera um 00:04 Uhr ereignet. Drei dunkel gekleidete Täter, die maskiert waren und weiße Turnschuhe trugen, hatten die Farbbeutel gegen die Fassade im Bereich des Haupteingangs geworfen und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg.

Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motivs der Sachbeschädigung ermitteln nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.