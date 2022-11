Körperverletzung nach Fahrzeugreparatur

Mainz-Gonsenheim (ots) – Ein 32-Jähriger aus Mainz ließ sein Fahrzeug in einer Werkstatt reparieren. Da er mit dem Ergebnis allerdings unzufrieden war, kam es mit dem zuständigen 38-jährigen Mechaniker zum Streit. Im Verlauf des Streits schlug der 32-Jährige dem 38-Jährigen so fest mit der Faust ins Gesicht, dass der Mechaniker zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Von einem weiteren Mitarbeiter konnte ein Notruf abgesetzt und Rettungsdienst sowie Polizei verständigt werden. Der KFZ-Mechaniker musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den 32-jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zwei Diebstähle im Supermarkt

Mainz-Altstadt (ots) – Zu gleich zwei Diebstählen kam es Mittwoch in einem Supermarkt in der Großen Bleiche. Zunächst wurde einer 78-Jährigen Dame kurz nach 12:00 Uhr das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche gestohlen. Den Diebstahl stellte sie noch während des Einkaufens fest.

Durch eine Mitarbeiterin des Marktes konnte nach kurzer Zeit das Portemonnaie wieder aufgefunden werden, allerdings wurde von dem oder den unbekannten Tätern zuvor sämtliches Bargeld daraus gestohlen.

Die 78-Jährige konnte sich an eine Frau erinnern, welche sich auffällig nahe neben ihr bewegte. Diese war etwa 40 Jahre alt, 1,60m groß, schlank und hatte kinnlange dunkle Haare.

Der zweite Diebstahl ereignete sich gegen 18:55 Uhr im selben Supermarkt. Hierbei stellte eine 70-Jährige Kundin an der Kasse fest, dass ihre Handtasche geöffnet und ihr komplettes Portemonnaie gestohlen wurde. In beiden Fällen hat das Mainzer Altstadtrevier die Ermittlungen aufgenommen.

Die Sicherung der Videoüberwachung des Einkaufsmarktes wurde bereits veranlasst und muss nun ausgewertet werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Erneute Mülltonnenbrände – Unbekannte Person flüchtet

Mainz-Neustadt (ots) – In der vergangenen Nacht kam es im Bereich der Mainzer Neustadt abermals zu mehreren Mülltonnenbränden. Ein Zeugen alarmierte gegen 02:20 Uhr Polizei und Feuerwehr, da in der Richard-Wagner-Straße mehrerer Mülltonnen brannten. Unmittelbar danach wurde der Brand von abgestelltem Sperrmüll, ebenfalls in der Richard-Wagner-Straße, nur einige Meter weiter festgestellt. Dem aufmerksamen Zeugen war eine männliche Person aufgefallen, die sich rennend vom Brandort entfernte.

Nach ersten Ermittlungen, könnte die Person als Brandstifter in Frage kommen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung aller umliegenden Polizeidienststellen und dem Einsatz von Diensthunden, konnte der Verdächtige nicht mehr aufgefunden werden.

Am ersten Tatort brannten insgesamt 12 nebeneinander stehende Mülltonnen. Das Feuer war zudem von den Mülltonnen auf einen VW Golf und einen VW Caddy übergesprungen, die ebenfalls erheblich beschädigt wurden.

Am zweiten Tatort waren lediglich Holzteile des Sperrmülls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Gegen 03:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wieder alarmiert. Nun brannte eine Metallmülltonne im Bereich des Dr.-Martin-Luther-King-Wegs, die schnell gelöscht werden konnte. Das Feuer griff nicht auf andere Gegenstände über und es entstand nur geringer Sachschaden.

Um 03:45 Uhr gingen abermals Notrufe über brennende Mülltonnen bei Polizei und Feuerwehr ein. Diesmal wurden 4 roße Mülltonen angezündet, die in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort in der Richard-Wagner-Straße abgestellt waren.

Die vom ersten Tatort geflüchtete Person, konnte vom Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Männlich, lockige Haare, ca. 180 cm groß, schlank/schmal.

Die Mainzer Polizei hat umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – 09.11., An den Steinäckern, 15:15 Uhr – Eine Spedition meldete einen der eigenen Fahrer, der alkoholisiert mit seinem LKW an einem Discounter-Zentrallager stehe. Man sei besorgt, dass der Fahrer losfahren könne. Vor Ort trafen die Beamten den Mann im Fahrzeug an, das jedoch nicht bewegt wurde. Er erklärte, selbst seine Firma über seinen Zustand informiert zu haben.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Der Schlüssel wurde sichergestellt und der LKW verschlossen. Der Fahrer verblieb vor Ort und gab an, mit einem anderen Fahrer mitfahren zu wollen.

Eine Stunde später ging die Meldung ein, dass der alkoholisierte Mann nun die Scheibe des LKW eingeschlagen habe. Die Streife fuhr also erneut an und nahm den Mann mit auf die Dienststelle zwecks Ingewahrsamnahme.