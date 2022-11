Fahrt unter Drogeneinfluss beendet – Drogen sichergestellt

Waldlaubersheim (ots) – Bei einem 21-Jährigen Fahrer eines PKW stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.11.2022 gegen 15:32 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle Drogeneinfluss fest. Der junge Mann war auf der A 61 in Richtung Süden unterwegs, als ihn eine Zivilstreife an der A 61 bei Waldlaubersheim überprüfte.

Da er angab aus Amsterdam zu kommen und dort auch Drogen konsumiert zu haben, wurde ein Vortest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt, der positiv war. Da auch sein 22-jähriger Beifahrer, der zwischenzeitlich auch mit dem Auto gefahren war, unter Drogeneinfluss stand, mussten beide mit zur Polizeidienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde.

Im PKW der beiden fanden die Beamten dann noch über 80 Gramm an Haschisch, Marihuana und halluzinogenen Pilzen, die die beiden Männer aus den Niederlanden eingeschmuggelt hatten. Diese wurden sichergestellt.

Die beiden Männer müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Quelle:Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Vorfahrt missachtet

Kirn (ots) – Am Donnerstag 10.11.2022 gegen 13:05 Uhr befuhr ein 16-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades den Halmer Weg in Richtung Bahnhofstraße. Eine 49-Jährige PKW-Fahrerin wollte aus der Bürgermeister-Rau-Str. in den Halmer Weg abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des Mopedfahrers.

Dieser kollidierte mit der Front des PKW und wurde über dessen Motorhaube geschleudert. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Tätlicher Angriff und Beleidigungen durch Randalierer

Bad Kreuznach (ots) – Am Dienstag 08.11.2022 gegen 16 Uhr kam es in der Wilhelmstraße, zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Nachdem ein 34-Jähriger in einem Ladengeschäft randalierte und Passanten anpöbelte, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden.

Dabei versuchte er unvermittelt eine Taschenlampe von der Schutzweste eines Beamten abzureißen und spuckte einer 27-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Weiterhin beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten aufs Übelste.

Letztendlich wurde er einer Psychiatrie zugeführt. Weder der Randalierer, noch einer der eingesetzten Polizeibeamten wurde bei dem Einsatz verletzt.

Es werden diverse Strafanzeigen gegen den Randalierer gefertigt.