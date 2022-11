Bergstrasse

Heppenheim: Kriminelle erbeuten Werkzeuge/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Ein Kellerraum in einem Rohbau in der Darmstädter Straße

geriet zwischen Mittwochnachmittag (09.11.) und Donnerstagmorgen (10.11.) in das

Visier von Kriminellen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und verschafften

sich anschließend durch eine Tür Zugang in den Keller. Dort ließen die

ungebetenen Besucher diverse Werkzeuge, unter anderem einen großen Staubsauger

mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 5000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter

der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Bürstadt-Riedrode: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Bürstadt – Ein Wohnhaus „Zum Schlinkenwinkel“ geriet am Mittwoch (09.11.),

zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten

zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Haus. Sie

durchwühlten anschließend mehrere Schubladen auf ihrer Suche nach

Wertgegenständen. Offenbar wurde von den ungebetenen Besuchern aber nichts

entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Diebstahls aus Auto / 50-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Darmstadt – Ein 50 Jahre alter Mann aus Roßdorf ist am frühen

Donnerstagmorgen (10.11.) nicht weit gekommen, nachdem er sich in einem Auto in

der Kaupstraße zu schaffen gemacht und mehrere Gegenstände entwendet hatte.

Zeugen hatten den Verdächtigen gegen 1.30 Uhr beobachtet und unmittelbar die

Polizei alarmiert. Aufgrund dieser umgehenden Verständigung und mithilfe der

guten Beschreibung nahmen die Ordnungshütenden den 50-Jährigen unmittelbar im

Anschluss fest. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten bei ihm mutmaßliches

Diebesgut sicher und zudem fest, dass gegen den Mann bereits zwei Haftbefehle,

ausgestellt vom Amtsgericht Darmstadt, vorlagen. Weil er hier die angeordnete

Strafe von mehr als 1000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und

in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er die nächsten 45 Tage

verbringen müssen und sich zusätzlich nun zukünftig in einem weiteren Verfahren

wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Darmstadt: Kriminelle machen sich an Auto zu schaffen / 2000 Euro Schaden / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt – Bei dem Versuch, mutmaßlich Werkzeug aus einem Auto zu

stehlen, haben Kriminelle an einem weißen VW Kombi einen Schaden von mindestens

2000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter in der

Zeit zwischen Dienstag (8.11.),16 Uhr und Mittwochmorgen (9.11.) an dem in der

Wilhelm-Leuschner-Straße geparkten Auto zu schaffen gemacht und an drei Türen

gehebelt. Die Fahrzeugtüren hielten dem gewaltsamen Vorgehen stand und die

Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 21/22 ermittelt

wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt alle in diesem

Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Darmstadt: Einbrecher im Hochhaus / Geld aus Wohnung entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt – Einbrecher haben am Mittwoch (9.11.) in der Zeit zwischen 8.40

Uhr und 12.20 Uhr ihr Unwesen in einem Wohnblock in der Pallaswiesenstraße

getrieben und aus einer Wohnung Geld gestohlen. Wie die Täter in die Räume

gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Kommissariat 21/22 von der

Darmstädter Kripo übernommen hat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Kradfahrer gestürzt/ Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt – Am Mittwoch, 09.11.2022, 07:40 Uhr, kam es in der Neckarstraße

in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein silbergrauer Kastenwagen befuhr

zunächst den Parkplatz in der Rheinstraße 34 und fuhr anschließend über die

dortige Grundstücksausfahrt auf die Neckarstraße. Die Fahrerin/ der Fahrer des

Transporters übersah beim Einbiegen auf die Neckarstraße einen Kradfahrer, der

die Neckarstraße in nördliche Richtung fuhr. Um eine Kollision mit dem

Transporter zu vermeiden, leitete der Kradfahrer eine Vollbremsung ein. Dies

hatte zur Folge, dass der Kradfahrer stürzte, er blieb jedoch unverletzt. Am

Motorrad entstand Sachschaden. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem

Transporter und dem Krad. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten

nachzukommen, verließ der Transporter unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem Transporter geben können werden gebeten, sich

mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Zimmern: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern – Ein Einfamilienhaus in der Lebrechtstraße rückte am

Mittwoch (9.11.) im Tatzeitraum zwischen 13 und 20.15 Uhr in das Visier

unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Gewalteinwirkung an einem

Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Schließlich entwendeten sie unter anderem eine Uhr und weitere Schmuckstücke.

Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt hat die Ermittlungen hierzu

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Kontakt

mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Groß-Umstadt: Anruf durch falsche Polizei / „Richtige“ Polizei warnt eindringlich!

Groß-Umstadt – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen

falscher Polizeibeamter. Am Mittwochmittag (9.11.) wurde eine Seniorin von

falschen Polizeibeamten angerufen. Erfreulicherweise ist kein Vermögensschaden

entstanden.

Die Anrufer gaukelten der älteren Dame am Telefon vor, die Polizei hätte in

ihrer Nachbarschaft Kriminelle festgenommen. Bei diesen hätte man eine Liste mit

weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der

Angerufenen. Man wolle diese nun warnen und ihr Erspartes in Sicherheit bringen.

Lassen Sie sich hiervon keinesfalls täuschen!

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps: Geben Sie keine

persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie

niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie

nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder

sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Auto kollidiert mit Baum/60-Jährige schwer verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 60 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagmorgen (10.11.), gegen 5.30 Uhr, auf der Bundesstraße 44, in Fahrtrichtung Mörfelden von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Ihr Fahrzeug begann im Bereich des Motors zu brennen. Die 60-Jährige konnte sich nach dem Unfall noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Bundesstraße musste von der Polizei aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis gegen 7.00 Uhr voll gesperrt werden.

Groß-Gerau: Über 60 Fahrzeuge bei Schwerpunktkontrolle gestoppt

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau haben am Mittwoch (09.11.) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei zwei Kontrollstellen auf der Bundesstraße 486 bei Mörfelden und auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau durchgeführt. Bei der Schwerpunktaktion zwischen 16 Uhr und 20 Uhr wurden insgesamt 66 Fahrzeuge gestoppt und 116 Personen kontrolliert. Schwerpunkt des Einsatzes war der Kampf gegen regional und überregional agierende Kriminelle. Ein 42-Jähriger wurde nach dem Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte ihn zur Festnahme ausgeschrieben. Da er die geforderte Geldstrafe jedoch entrichten konnte, musste er nicht hinter Gittern. Ebenfalls nach dem Abgleich der Daten stellten die Einsatzkräfte bei einem Kontrollierten dessen Smartphone sicher. Seit einem Taschendiebstahl in Berlin im Winter 2021 wurde danach gefahndet. Einsatzkräfte werden in der dunklen Jahreszeit zielgereichtet weitere Schwerpunktkontrollen und Fahndungsmaßnahmen durchführen und den Verfolgungsdruck auf Kriminelle in Südhessen konsequent hochhalten.

Rüsselsheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Opel Astra, abgestellt in der Königsberger Straße, geriet in der Nacht zum Mittwoch (09.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Mörfelden: Raser mit 72 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Einen 33 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmittag (09.11.) auf der A 5. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte der 39-Jährige mit 172 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Ein Wohnhaus in der Landrat-Ackermann-Straße geriet am Mittwoch (09.11.), in der Zeit zwischen 12.15 und 20.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob die ungebetenen Besucher auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.