Ehringshausen: Eingebrochen- Wer kennt die auf den Fotos abgebildete Person

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Freitag (04.11.2022), zwischen 11:35 Uhr und 11:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße einbrach, sucht die Kriminalpolizei in Wetzlar nun mit Fotos nach dem Einbrecher.

Offenbar begab dieser sich zunächst zum Hauseingang, klingelte und klopfte an der Tür. Nachdem er sich versichert hatte, dass die Eigentümer nicht zu Hause waren, ging er zum rückwärtigen Bereich des Hauses.

Er schlug die Glasscheibe der Terrassentür ein und drang in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Räume nach Bargeld und Schmuck.

Während des Einbruchs stand ein zweiter Unbekannter offensichtlich Schmiere.

Das Diebesgut verstaute der Einbrecher in einer Tüte und beide flüchteten unerkannt.

Der Tätverdächtige wurde beim Ausbaldowern des Hauses videografiert. Mit diesen Fotos bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wer kennt den Mann auf den Fotos?

Wer kann Hinweise zu dem dreisten Dieb geben?

Wem ist der Mann bzw. der zweite Unbekannte im Bereich der Berliner Straße aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.