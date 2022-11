Neustadt: Vorweihnachtliche Buchausstellung im November 2022 in Neustadt-Hambach

Neustadt an der Weinstraße – Die Kath. öffentliche Bücherei St. Jakobus in Neustadt-Hambach lädt Sie ein zur jährlich stattfindenden vorweihnachtlichen Buchausstellung.

So., 13.11.2022: 11.00 – 13.00 Uhr

Di., 15.11.2022: 17.00 – 19.00 Uhr

Do., 17.11.2022: 17.00 – 18.00 Uhr

So., 20.11.2022: 11.00 – 13.00 Uhr

Sie finden aktuelle Bücher, Taschenbücher, Kalender, u.v.m. zum Wünschen und Schenken. Durch eine Bestellung unterstützen Sie Ihre Bibliothek, die Ihnen das ganze Jahr mit über 5000 Medien kostenlos zur Verfügung steht.

Auch kostenlose Tipps zum Einsparen von Heizenergie erhalten Sie in Ihrer Bücherei in Hambach (Weinstraße 138). Ein Energieberater steht nach Absprache (a.hohma@freenet.de) gerne kostenlos in Ihrer Bücherei zu Ihrer Verfügung.